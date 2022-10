En los últimos meses la influencia femenina ha ido en crecimiento vertiginoso, las leyes las han adecuado para un supuesto rescate de la presencia de la mujer, pero no sólo han alcanzado el nivel de los varones, sino que los han rebasado y están avasallando con la creación de instancias favorables solo por su condición de ser mujer..

Pongamos este tema en otro plano, si los mítines y marchas fueran de hombres y se hicieran esos espectáculos, no sólo los reprimiría la policía sino que habrían varios detenidos y los harían responsables de todo lo afectado..

Así están dándose las cosas, unas en búsqueda de más conquistas y otros ya se sienten en rezago legal, por ejemplo, si te acusan de acoso sexual aunque no haya probanza, ni investigación, el peso de la palabra de la mujer permite que te detengan, te exhiban y maltraten tu reputación y tu prestigio, pierdes familia, empleo y lo más importante te convierten en un apestado ante la sociedad, aunque con el paso del tiempo te liberen y te digan que no hubo fundamento ni se acreditó nada.

Vemos que no las autoridades no están siendo equitativas. Ahora el supuesto “empoderamiento femenino”, es no solo slogan de campaña sino es tema de discurso cotidiano, todas las supuestas líderes usan este concepto como su bandera, se transforman, se sienten liberadoras, heroínas y piensan que solo con el discurso ganan.