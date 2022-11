Por Édgar Pérez Briceño

Lo que se temía sucedió, a pesar de las innumerables muestras y mensajes de fragmentar la marcha, la reunión donde coincidieron mexicanos que están hasta la Mother de este gobierno. Durante toda la semana, tanto AMLO como sus corifeos se avocaron a desprestigiar, a denostar y a inhibir la participación de la gente en la marcha a favor del INE..

Había cuestionamientos en donde el nivel de traidores a la patria era lo menos que adjudicaban, no asistas, no participes, no acudas, no apoyes al INE, sus Consejeros ganan mucho y no obedecen al Presidente, son unos aprovechados, basta ya de privilegios, de mantener a una casta divina, eran algunos de los epítetos que circulaban en las redes sociales, muchos por su trabajo, por su esperada designación en algo, por su zalamería no podían emitir comentarios personales, se abstenían..

Fueron pasando los días y mientras más se acercaban al domingo, las denostaciones aumentaron, las descalificaciones estaban en todos los horarios, la guerra sucia estaba en pleno apogeo, la idea era infundir temor para que la gente no acuda, no asista y así evidenciar los alcances de la marcha..

Todo resultó contraproducente, lo pronosticado falló y la realidad superaba la fantasía, empezó a llegar gente por montones al Ángel de la Independencia, en cuestión de minutos la glorieta se fue llenando, la gente atiborro ese lugar, ya no era una marcha eran varias marchas que se concentraban.

El Ángel fue testigo de que miles y miles de gentes habían salido a decirle al gobierno BASTA, El INE NO SE TOCA.. Esta especie de catarsis colectiva se replicó en 65 ciudades y en 4 países. No era una voz era un eco que taladraba los oídos, alertaba las conciencias y anunciaba nuevos rumbos, era la exigencia de decirle NO al Presidente con su iniciativa de Reforma Electoral, no hay que descartar que también hubo “fuego amigo”..

En los últimos años Morena ha tenido un vertiginoso ascenso al poder político, controlan 20 Gubernaturas, Congresos Estatales, Congreso Federal y su sumatoria está a la alza. El INE ha sido un árbitro que les ha reconocido sus triunfos, no les ha negado sus victorias, ha mostrado imparcialidad en los comicios. Lo que no les ha gustado es que se ha puesto estricto, les bajo de la Gubernatura al grosero de Felix Salgado y jugando con malicia pusieron a su hija como candidata y ahora Gobernadora. Lo que ayer criticaban hoy lo practican, trajeron a Campeche a Layda Sansores sin tener la residencia exigida por la ley estatal ya que era Delegada en Coyoacán. Entonces vemos que la autoridad no solamente quiere cómplices sino que pretende apoderarse de ese órgano electoral.

Lo relevante del caso es que los Morenos ven la tempestad y no se guarecen, la Schiebaum y su minino Martin Batres, dijeron que fueron entre 10 mil y 12 mil, es lo malo que ante las postales repletas de muchedumbre, se nieguen a ver la realidad. Parece que el daltonismo les empieza a afectar y niegan lo que todo mundo ha visto, ese es un mal presagio que el círculo que gravita cerca del Presidente, ponga ojos cerrados y oídos sordos.. La estimación de asistencia es de poco más de 600 mil, un buen número..

La Reforma Electoral tiene cuestiones interesantes, como la eliminación de Plurinominales, es un reclamo justo de la ciudadanía, la reducción de los presupuestos a los Partidos Políticos, si hace falta una reforma pero no en los términos planteados. La exigencia es construir un consenso, es buscar equilibrios, es encontrar coincidencias no diferencias. Hace falta una revisión del sistema de Partidos, no es justo que un Partido Grande siga apadrinando a Partidos Pequeños para que sobrevivan y le estén agradecidos todo el tiempo de gestión.

Es una quimera eso de que el pueblo elegirá a los Consejeros, eso nunca ha existido, en este país ninguna hoja se mueve sin algún soplido, es vox populi que la línea dirige los hilos de la política. Acabamos de presenciar en el estado la elección de la Consejera del IPAI y de otras y por abrumadora mayoría del Congreso resultan beneficiadas, aunque la gente ni las conozca, entonces este escenario Micro se va a emplear en Macro con los Consejeros Electorales..

Hay que estar XUX estos días, donde se tratará el tema de la Refirma en el Congreso, aprovecharán la distracción del Mundial de fútbol para debatir, analizar y votar sobre este tema. La clandestinidad que siempre fue combatida parece que ahora será socorrida y aliada del Partido en el Poder..

Vivimos tiempos de cambio, tiempos de refrescar la anquilosada política, por ello hay que estar preparados para lo que venga, no temer a lo que haga la ciudadanía ni descalificar a priori los esfuerzos y reclamos. El ejercicio del poder carcome, debilita la figura es un desgaste natural. En una democracia “todas las voces cuentan”, . Ojalá que esta lectura sea una señal obligada para mejorar y ser más receptivos ya que la aduana de las urnas podría ser infranqueable..

Mejor seguiré caminando y cantando “tan falso fue tu amor, me has engañado, el juramento aquel era fingido, solo siento que eras el ángel que yo había creído”..