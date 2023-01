El pasado lunes se consumó otra vez el “sagrado ritual”, de dar a conocer el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027, un catálogo plagado de buenas intenciones, de cuestiones que cada sexenio se presentan y se magnifican como la nueva “ panacea”. He leído a algunos fanáticos de Morena que pronuncian lo que han dicho otros antes que ellos, “ahora por primera vez se escuchó a la ciudadanía, sus voces, pensamientos y necesidades están integrados en ese documento”.. Se sentían primerizos….

Usando como fondo las Águilas y el Obelisco de la Explanada de la Bandera y más atrás la calidez, hermosura y tranquilidad de la Bahía, Mara Lezama dio lectura a sus ejes rectores, se le veía animada, contenta, conocedora de los temas ya que en sus recorridos de campaña no solo conoció el estado sino que pudo percibir la enorme desigualdad entre un Norte rico y un pobre Centro y Sur del Estado.

Las plumas del equipo de Planeación aportaron datos, cifras, estadísticas y estructuraron decálogos de cómo combatir las enormes brechas de desigualdad que separan a los municipios. Hay visiones realistas y otras en los que dieron paso a la imaginación, la pobreza no es una enfermedad para tratarla con paliativos, la pobreza es una manera de vivir y urge ir cambiando patrones de conducta, de convivencia y empiezen a ofertar trato de iguales..

Esa pretendida superioridad de los foráneos es ficticia, en el fondo todos somos iguales y además a los que ven con ojos de misericordia e indiferencia, son los verdaderos dueños de estas tierras, sus ancestros las han cuidado por años y es vergonzoso que los recién llegados quieran ser tratados con bombo y platillo, me escuchas diputada Alfonsa Padilla,?..

Un 8 de febrero del lejano 2017 en el Centro de Negocios y Convenciones de Chetumal, ante un auditorio pletórico de entusiasmo, de algarabía, de contrastes ya que los presentes al evento antes Priistas se jactaban de haber corrido a ese Partido del Gobierno. Los Panistas y Perredistas aún no se la creían, acostumbrados a sentarse siempre en gallola, ahora estaban con guayabera blanca y ubicados en primera fila, más contentos y alegres que cuando presencian el show del payaso del circo, por cualquier cosa aplaudían….

El lunes se dio la misma magia y aunque Usted no me lo crea, muchos que estuvieron en ese evento de la Explanada repitieron pero ahora enfundados en la casaca de Morena, se ha perdido la moral y las buenas costumbres, se sienten eternos y tratan de dar la impresión que son Morenos puros y están en todo de acuerdo, cuidado ya lo dijo muy claro López Obrador, hay que tener cuidado con esas “lacras de la política “, quienes al ver el hundimiento del barco son los primeros en saltar, están acostumbrados, así son sus genes acomodaticios y gandallas..

Surgen varias interrogantes, el público al que siempre se dirigen son la tan desprestigiada clase política, son los mismos de siempre, funcionarios de todos los niveles, de los 3 poderes y ausencia de pueblo, de prófugas de la batea, había algunas que ya adoptaron el lema de Chedraui son “Selectas”. Cree usted que la gente de las comunidades de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Lázaro Cárdenas se enteraron del evento? Les interesa lo que ahí se dijo y expuso? Cada inicio de administración estatal suenan las fanfarrias, al toque del clarín se hacen planes y se proyecta hacer de todo, se ven magnánimos, generosos y todos quieren salir en la foto para sentirse bendecidos..

Les recuerdo que lo importante no es entrar sino salir, cuando se presenta esta situación muchos de los que ayer te aclamaban ya hoy son tus enemigos, serán tus Judas y verás la verdadera condición humana. Por eso no hay que bajar el cielo, no es necesario conque se trabaje con ahínco, con voluntad, con ganas de hacer bien las cosas, tu salida será bien ganada, sino el ostracismo es muy grande y aun hay mucho espacio..

La Ixtup

En política como en el amor no queda espacio vacío, inmediatamente se llena, esto va a colación por el diferendo entre los Taxistas y Uber, mientras ellos discuten y se pelean , los Ubers de las Prófugas de la Batea ya andan circulando y ganando carretera. La fotografía dice más que mil palabras, rumbo al aeropuerto con paisaje y traductor incluido… Ahhh se me olvidaba las Selfies son gratis..

Mejor seguiré caminando y cantando “ todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción; yo ano los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón”…