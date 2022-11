Por Édgar Pérez Briceño

Hace 6 años los Panistas estaban en los cuernos de la luna, festejaban haber sacado al PRI del poder estatal, su euforia era tal que le permitieron a CJ, importar poblanos para integrarlos al gabinete. La felicidad, la burla, el bulling era parte de su lenguaje, a todo respondían que las respuestas no eran así, sigues pensando como Priista, no has cambiado, este estado será otro, estos argumentos eran comida de todos los días para los nuevos funcionarios..

La luna de miel dio inicio y nunca se reparó en detalles, el PAN orondo se pavoneaba, se dejaba querer, estaba ensimismado y se dejó conducir, cedió su crecimiento como Partido a la labor de CJ, se volvió palero, eco y abandono lo más importante, atender a su militancia..

Una cofradía Panista comandada por Eduardo Martínez Arcila, se incrustó y empezó a mover un personalísimo pandero, acaparon algunos puestos clave para carcomerlos, desgastarlos, ensañarse con ellos y al Partido le paso la tragedia histórica de la escopeta de Rancho “ Siempre cargada y arrinconada”..

La dirigencia Panista se mareo, nunca aprovecho que estaban en el poder, aunque al final de su gestión CJ, dijo que nunca se afilió al PAN y solo lo utilizó como vehículo para acceder al poder. Se volvieron servidumbre, simples soldados y evitaron su crecimiento, su multiplicación estatal.

El abandono es total y tanto Faustino Uicab como Eduardo Martínez Arcila son los responsables de esta atrocidad que hoy los tiene al borde del exterminio..

Mayuli Martínez respaldada por el calor de Uicab brincó de la diputación local a la Senaduría y vio que todo era tan fácil que creyó continuar su vertiginosa carrera política de esa manera, pensó que todos trabajarían para que aspire a la Gubernatura, nunca se percato que todo era aire, ilusión y no existía consenso, fuerza, menos militancia lo que al final pesó en la decisión que favoreció a otra golondrina de ocasión Laura Fernández, quien a la postre después de su apabullante derrota, se desterró.

El PAN anduvo así todo el sexenio pasado, dando tumbos, errante, grogy en el termino boxístico, así le convenía al Patrón y a sus incondicionales subalternos. Nunca supieron aprovechar sus momentos de gloria, nunca supieron que el poder era de ellos, nunca se enteraron de que el tiempo pasa y ellos pensaron que serían eternos..

Ahora están a las puertas de su relevo, el Comité Estatal que nunca existió, se marcha, acaba su periodo y preparo la alfombra para que la aspirante Reyna Tamayo Carballo actual regidora en Benito Juárez, transite por ella sin impedimento, representa los mismos interés de los Panistas sepultureros, la continuidad de entreguismo y no se ve que quieran dejar el poco poder que les queda..

De ser el Partido en el gobierno pasaron a ser una charlotada, una caricatura de ese histórico Partido. El PAN merece refrescarse, merece construir otra historia, merece ser garante opositor y no simple soldado que únicamente recibe órdenes, menos ser símil de los de Terracota..

Hay una asonada en contra de la ex diputada Eugenia Solís, a quien le negaron el registro para participar en la elección, bajo el argumento que requería 215 firmas y solo tenía 195; tuvo que recurrir a la Comisión de Justicia del CEN del PAN, quien le ordenó a la Comisión Organizadora Estatal reponga el proceso y permita la inscripción de Eugenia Solís.

Faustino Uicab ya tenía su ruta trazada con Reyna, que vaya sola, que la elección únicamente la valide; ahora el 4 de diciembre tendrán que acudir a las urnas 2 mil 148 militantes que es el padrón total del PAN en Quintana Roo, Tulum con 124, Solidaridad 181, Cozumel 149, Benito Juárez 652, Bacalar 61 con corte al 4 de octubre de este año. Una cantidad irrisoria, que ofende, que enoja por la miopía de su dirigencia actual. Aún así se quieren perpetuar, están viendo que la carne se volvió hueso y se niegan a dejarlo, quieren seguir lamiéndolo..

El PAN está enfrascado en una lucha intestina, todos contra todos, hay grupos ya hartos de Faustino, otros que no ven en Eugenia el oxígeno buscado, que no le encuentran dones de servicio más que de oportunismo. Entonces la escasa militancia Panista está en un predicamento y su futuro no se mira promisorio, Será que Faustino Uicab pretende Morenizar al PAN? no lo cree usted?…

Mejor seguiré caminando y cantando “ ya lo pasado, pasado, no me interesa, ya lo reí y lloré todo quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida por quién vivir”…