Por Edgar Pérez Briceño

Esta semana estuvo cargada de trabajo para los “inteligentes” diputados, pasarela de funcionarios, reunión de comisiones, foros interinstitucionales, apertura de las ineficientes Casas de Gestión de Estefanía Mercado y Mildred Avila, poses para sus fotos, sesión de selfies y trabajos hasta la madrugada..

Saturaron el calendario de comparecencias y auto elogios para los funcionarios. Hasta parecía competencia a ver a quien adulaban mas, quien era el más arrastrado, quien se distinguía más con sus calificativos. Fue difícil sacar al ganador (a), el galardón del “Caracol del mes” varios empataron por el primer lugar.

Aprovecharon toda esa confusión para meter al orden del día, el asunto de la interrupción del embarazo, sin discusión previa, sin un análisis exhaustivo y sin permitir que todas las fracciones se manifiesten, MC es testimonio de esa afrenta. Aducen que solo fue una homologación a lo dictaminado por la SCJN.

Utilizaron la aplanadora del bloque Morena y sus comparsas del Verde, PT, el Pixan Fuerza X México y a la cual se sumó la fuereña del MAS, Alfonsa Padilla que desconociendo el tema, vio que todos votaban y lo hizo, no sabe nada del tema, una tremenda analfabeta de la historia del estado..

Nunca reparó que su actitud afectaría al Guru del MAS, Nivardo Mena hombre de palabra, de actitud sobria, prudente, viene precedido de la confianza y del voto de los pastores y del gremio evangélico, además que es un hombre que profesa y actúa de acuerdo a sus principios.



Nivardo tiene tendido una línea con su Partido, pero Alfonsa demostró su ignorancia política, al dejarse llevar por el momento sin pensar en las afectaciones y consecuencias. A ella nada le interesa más que cobrar, en su vida volverá a cobrar tan jugoso salario.

Nivardo Mena desde pequeño ha llevado una vida congruente, fiel a su iglesia, a su doctrina, fiel a sus principios que protege antes que nada, nunca atentaría contra su voluntad, contra lo natural, contra lo establecido, contra lo que siempre ha defendido que es la “Protección a la Vida”. Por ello está enojado no se vale que todo su esfuerzo Alfonsa lo tire por la borda..

Nivardo esta mas allá del huevo tibio, lo que hizo y siga haciendo la inexperta de Alfonsa es su Responsabilidad, no puede ni debe intentar inmiscuir al Padre del MAS. Nivardo se cuece aparte y representa a sus verdaderos ideales..

Alfonsa es la antítesis de la honestidad, honorabilidad, es recurrente a la traición, violación de los principios y llegó de la mano de la ilegalidad a la diputación. Antes de abrir la boca, debería ser más prudente, cauta y preguntar, ya que representa a los más de 38 mil votos , arriba del 7 % de la votación, que les consiguió Nivardo Mena, ella no consiguió ninguno y lo que es la vida, es la única que cobra y ostenta un cargo de ese Partido.. Quien será su Padrino? o a que Santo adora? Ya que tiene una suerte!!!

La Ixtup

El Congreso está pasando una mala racha por su desesperación en verse en las marquesinas políticas, tienen un fuego interno y lo tratan de ocultar con esa carga laboral, detrás de ello están los despidos del personal para acomodar a sus gentes.

Es una aberración que hasta las mucamas, servidumbre, asistentes y oficiales de la escoba los traigan de Cancún, desplazando a los locales que toda su vida han servido a la burocracia..

Gente que por su edad es difícil que encuentren otro trabajo, además ya cerca del fin de año y tendrán una amarga navidad. Pero a los Verdes eso no les preocupa son los filibusteros modernos quienes han tomado el control del Congreso. Surge la interrogante donde quedaron aquellos férreos Chetumaleños defensores, si reviviera don Gastón Pérez y los del Comité ProTerritorio, se volverían a morir de vergüenza ya que esta generación abandonó sus ideales….

Antes de bañarse de estiércol deberían responderle a la población que los eligió marchar alado de ellos, ni atrás ni adelante sino juntos, de la mano y defender lo justo que a veces no les da lustre ni beneficios pero representa el sentir de la gente..Hay casos que requieren consultar a la gente para bañarlos de pulcritud y eso seria sano para que no tomen decisiones en lo oscuro y en la clandestinidad. Amor con amor se paga, no con bofetadas ni traiciones, sino las urnas los castigaran..

p.d. Recuerde que el domingo se vuelve Pixan el horario de verano después de 26 años, desaparece. Así sus pajaritos y su gallo despertarán y cantarán a tiempo. No lo olvide..

Mejor seguiré caminando y cantando “ mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme, empieza ya, mujer no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde, quizá para mañana sea tarde. Y como es el?”…