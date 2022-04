No es inteligente ser ingenuo cuando se habla de poder. Sin embargo, es muy triste ver cómo las élites se arrodillan y no tratan de impulsar un proyecto de nación alternativo.

El pueblo bueno y sabio no existe. La gente no es agradecida; sin embargo, no se gobierna para hacer caridad. Se debe llega al poder para contribuir a que exista una sociedad mejor, en la que tanto nosotros, como nuestros hijos podamos vivir mejor.