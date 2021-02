TRES TEMAS TIENEN en común dos de los golpes más espectaculares del Gobierno federal sobre Quintana Roo relacionados al supuesto combate al crimen organizado y “lavado” de dinero: El aseguramiento de 1500 cajas de seguridad en el First National Security (2017) y el “congelamiento” de un centenar de cuentas bancarias de políticos y empresarios presuntamente vinculados a bandas criminales internacionales, esta semana.

La primera similitud, es que con diferencia de cuatro años y saltando a través de dos administraciones federales, aparecen relacionados en ambos casos dos personajes siniestros: Leticia Rodríguez Lara, mejor conocida como “Doña Lety”, lideresa del Cártel Pacífico en Cancún (capturada en agosto del 2017) y Florian Tudor, alias “El Tiburón”, identificado como cabecilla de la mafia rumana dedicada a robar miles de millones de pesos a cajeros automáticos mediante la clonación de tarjetas en destinos turísticos del estado.

Cuando el aseguramiento de cajas de seguridad por parte de la Procuraduría General de la República, no se sabía nada sobre algún vínculo entre ellos. O al menos este detalle no trascendió o alguien se encargó entonces de que no trascendiera.

Pero ahora, con el “congelamiento” de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, la investigación ha revelado que “El Tiburón” y “Doña Lety” no sólo tenían una relación de negocios, sino que además eran hasta compadres. La alianza que tejieron les permitió ejecutar sin rivalidad sus operaciones ilícitas por varios años en las zonas turísticas de Cancún y la Riviera Maya.

En las cajas del First National Security la PGR aseguró en octubre del 2017 dinero y droga de “Doña Lety”, detenida meses antes, encontrando además dos mil tarjetas bancarias y departamentales sin nombres ni números, pero listas para ser activadas para vaciar cuentas y defraudar establecimientos, que luego se supo pertenecían al rumano Florian Tudor.

Esta semana, al darse a conocer una investigación federal de altos vuelos contra políticos y empresarios quintanarroenses presuntamente involucrados con la mafia rumana, el nombre de “Doña Lety” volvió a aparecer entre los investigados por la UIF y cuyas cuentas habían sido bloqueadas. Esto es, que a pesar de haber sido enviada a prisión cuatro años atrás, la ex lideresa criminal pudo operar sus cuentas y manejar su dinero libremente todo ese tiempo.

Y bueno, la otra cosa que tienen en común estos dos espectaculares operativos, es que en aras del combate al crimen y la aplicación de la ley, arrasaron parejo y pagaron algunos justos entre muchos pecadores.

Con el asunto de las 1500 cajas embargadas, cientos de personas iniciaron un largo peregrinar de idas y vueltas a la Ciudad de México para recuperar ahorros, joyas familiares y patrimonios bien habidos, que depositaron en el FNS creyendo que ahí estarían a salvo, hasta que llegó la PGR a llevarse todo en un operativo que después fue considerado ilegal por tribunales federales.

La gran mayoría pudo -no sin enormes esfuerzos- recuperar sus pertenencias, pero al final de toda la investigación quedaron al menos 400 cajas sin reclamar, cuyos contenidos jamás se revelaron ni los dueños nunca se atrevieron a dar la cara. Sus temores habrán tenido y prefirieron olvidarse de ellas, para evitar tener que rendir explicaciones sobre el origen de lo que había dentro. Lo caído, caído.

Y ahora con el “congelamiento” de cuentas a investigados por la UIF, estamos presenciado algo similar: Algunos de los imputados ya se han deslindado públicamente del asunto, otros han empezado los trámites jurídicos para justificar y desbloquear sus cuentas… pero hay muchos en esa “lista negra” que no han dicho nada ni se les ha visto por ningún lado. Políticos y empresarios que callan y otorgan, y a los que, parece, se los ha tragado la tierra.

Al igual que con el caso de las cajas aseguradas, con el de las cuentas “congeladas” se abrirá un cauce hacia un río revuelto donde seguramente decenas de cuentas bancarias quedarán en el olvido y nadie acudirá a reclamarlas. Y aquí es donde cabe la misma interrogante en ambos casos: ¿En manos de quiénes quedarán los contenidos confiscados y qué uso se le darán? ¿Serán perseguidos los implicados o se conformará el Gobierno federal sólo con quitarles lo que tenían?

Porque del 2017 a la fecha “Doña Lety” seguía manejando su dinero y “El Tiburón”, a la fecha, aún continúa libre, nadando en aguas turbulentas pero bien protegido desde la superficie. (Jorge Castro Noriega)