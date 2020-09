Tiempos difíciles para todos, si bien ya se han vivido fuertes pandemias a lo largo de la historia eso no ha sido suficiente para que las personas entiendan que son tiempos de buscar el bien y mejorar en todos los sentidos. Esto es a nivel mundial y Quintana Roo no es la excepción.

En seguridad estamos terribles, desde los puntos más altos en dependencias federales, como en lo municipal. Asesinatos, robos, sin duda la delincuencia se ha disparado en todo México. A diario leemos o escuchamos en las noticias las trágicas muertes, asaltos y violencia de lo cual no diré más para no entristecer a mis estimados lectores.

Pasemos al chiste de la semana y lo que ha sido noticia nacional, “Diputado olvidó su cubrebocas y usa el de su asistente”, bueno no he visto nada de esta Honorable Legislatura que me haga escribir palabras positivas. Iniciativas huecas sin sentido, diputados de la misma bancada peleándose entre ellos por el hueso más jugoso, guillotina a trabajadores del congreso, nepotismo y bueno no acabaría con todo lo que he visto de la falta de ética y compromiso con el pueblo que ciegamente los escogió.

Hay que recordarle a esta XVI Legislatura que cuando pierdes el piso la caída suele ser muy fuerte, sin duda el derrumbe les va a doler. Y personajes como el diputado José Luis Guillen López, que olvidó su cubrebocas en un evento importante quitándole al asistente el suyo, olvidándose de las medidas sanitarias ante el COVID-19 que tan solo en el Estado datos oficiales de la Secretaria de Salud, ha registrado 1498 defunciones; sin duda no es un chascarrillo que podemos dejar pasar del diputado de Movimiento Autentico Social (MAS). Lo dejamos como un claro ejemplo que la ignorancia es el peor de todos los males.

Siguiendo con esta XVI Legislatura, pasemos al recién nombrado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO), el diputado Erick Gustavo Miranda García, quien hace unos días dio a conocer el plan de trabajo “Primeros 100 días” para el Congreso de Quintana Roo, el cual se basará en 3 ejes fundamentales: transparencia , productividad e innovación.

Sin duda un joven político, que ha sido elocuente en sus discursos y que según el currículum de la página web del Partido Verde, cuenta con una Licenciatura en Administración, podría dejar cosas buenas por su paso en la presidencia de la JUGOCOPO. Será cuestión de tiempo de ver si su “Plan 100 días” deja buenos frutos.

Para concluir, ya estamos cerca de las próximo proceso electoral 2021, y dos que tres ya empiezan a destaparse, como la diputada federal de Morena, Patricia Palma Olvera, que ya dijo públicamente que buscará la reelección a la diputación federal, pero este tema se lo dejaré para la siguiente columna hay mucha información.