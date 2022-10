Los 11 Ayuntamientos de Quintana Roo carecen de creatividad para poder realizar la recaudación propia: impuestos, cuotas o aportaciones, contribuciones, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y servicios, transferencias, subsidios, otras ayudas y aquellos ingresos derivados de un financiamiento. Todos ponen énfasis en el predial.

En ese contexto, algunos Ayuntamientos rifan automóviles, motocicletas y hasta electrodomésticos con el fin de estimular que el ciudadano cumpla con el pago del predial, que ha sido útil en la mayoría de los casos, pero no satisface la necesidad recaudatoria que plasman en su respectiva Ley de Ingreso de cada año.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2020 el 81.5 de los ingresos estatales provino de las transferencias federales; el Estado a su vez le transfiere esos recursos a los municipios, quizá por el fenómeno de la Pandemia, lo que demostró la dependencia de los Municipios en materia presupuestal.

Hasta ahora las concesiones como el agua potable, la basura, espacios deportivos y el alumbrado público, son pocos claras para el ciudadano, pues no conoce el beneficio que le trajo que su Ayuntamiento haya transferido esta responsabilidad a particulares.

Sin embargo, los Municipios tienen hoy una gran oportunidad para dar rienda suelta a su creatividad y así allegarse de recursos para cumplir con su responsabilidad constitucional ante sus gobernados; ¿cómo hacerle?, aquí les dejo dos ideas que deben ser discutidas por los Cabildos y luego enviadas al Congreso del Estado para su aprobación.

La primera de ellas tiene que ver con la venta de patrimonio público, como los automóviles, mobiliario y equipo de cómputo que esté obsoleto. ¿cuántos vehículos, incluyendo patrullas, están en los corralones en proceso de descomposición?, ¿por qué no hacer una sesión de cabildo donde acuerden venderlos a particulares o como chatarra?, ¿dónde termina el mobiliario y equipo que desechan cada vez que llega una nueva administración?

Otro recurso del que pueden echar mano los Ayuntamientos es la renta de las propiedades (reserva municipal); lógicamente hay que hacer un trabajo jurídico bien fundamentado, pero el ciudadano no vería mal que los predios y terrenos que pertenecen al Municipio tengan una utilidad, en lugar de estar ociosos, enmontados, o pseudoutilizados, mejor que entre dinero por renta a la hacienda pública.

No pretendo sustituir la labor de los especialistas en tema recaudatorio, pero sí dar unas ideas para que en la medida de lo posible, al realizar su próxima ley de ingresos, los Ayuntamientos tomen en consideración que pueden echar mano de otras fuentes de financiamiento. Ahí se las dejo…

SASCAB

Ayer la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM) planteó a los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados la necesidad de fortalecer los recursos destinados a la seguridad municipal, mejorar la fórmula financiera para los recursos de los Ramos 28 y 33, así como la posibilidad de que se restablezca el Fondo de Desastre Naturales en el presupuesto.

En voz del alca de Mérida, Yucatán, Renán Barrera Concha, la idea es generar con las y los legisladores una agenda de trabajo para todo el año, distribuida a través de las diferentes comisiones del Poder Legislativo, a fin de avanzar en materia del fortalecimiento de los más de 2 mil 400 municipios que tiene México.

El énfasis es conseguir recursos federales para la seguridad pública, “no podemos pedir fortalecer la seguridad pública municipal si le quitamos los cimientos que son los recursos”. Al tiempo…