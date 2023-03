A veces no alcanzo a entender la actitud que tomamos algunos medios de comunicación frente a una noticia tan sensible como es la muerte de una persona, independiente del cargo o estatus social que tenga, en el afán de querernos adelantar y decir “yo lo publiqué primero”.

Nos gusta lo fácil, construimos historias con lo que está a la mano, pero nos resulta difícil y oneroso hacer un reportaje de fondo, de investigación, que contribuya a mejorar el desempeño público o social de las instituciones.

Ah!, al contrario, los periodistas parecemos una jauría de perros que se lanzan con todo cuando ven una noticia que puede ser redituable, independiente si tenemos fuente o no, algo así como lo sucedido con el fallecimiento del presidente Municipal de Tulum, Marciano Dzul Caamal (QEPD), que algunos sin escrúpulos y sin respetar el dolor de la familia, publicaron días antes que ya había muerto, aunque después apareció en una sesión de Cabildo, la que fue transmitida por los medios oficiales del Ayuntamiento.

Luego de su muerte, vino lo peor entre algunos compañeros, los que lo “mataron antes”, esgrimieron la espada del reproche y atribuyeron a “sus buenos oficios” que ellos y ellas habían dado la noticia primero, solo que la familia no quiso anunciarlo ese día. Nada más falso y vil esa declaración, que hace parecer que todos los que tienen un medio de comunicación digital, están a la espera, como los buitres, de un cadáver para lanzarse por sus despojos.

Los que nos dedicamos a este noble oficio deberíamos ser éticos, profesionales, estrictos con la información, no dejarnos llevar por nuestras pasiones, por nuestras filias y fobias, debemos tener tantita progenitora para respetar el dolor ajeno. Ahí se las dejo…

SASCAB

Ayer tomó protesta como secretario general del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el diputado cozumeleño Renán Sánchez Tajonar, en sustitución de Pablo Bustamante Beltrán.

Acompañan a Renán Sánchez en el Comité Ejecutivo Estatal, Blanca Merari Tziu Muñoz como secretaria de Organización, Samuel Mollinedo Portilla, secretario de Ecología y Medio Ambiente; Karla Anahí Euan Yergo, secretaría de Finanzas; María José Osorio, secretaría de la Mujer; Lesly Bieni Guerrero Moya, secretaría de Comunicación Social; Fernando Muñoz Calera, secretario de Asunto de la Juventud, y Carlos Fonseca León, consejero estatal.

Con esta nueva directiva, el Partido Verde se prepara para enfrentar la elección del 2024, don en Quintana Roo elegiremos un Presidente de la República, una fórmula para el Senado, cuatro diputados federales, 11 presidentes municipales y 25 diputados locales, 15 de mayoría y diez de representación proporcional. Al tiempo…