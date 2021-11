En los últimos días se conformó un grupo político diferente en el senado de república llamado Grupo Plural. Los integrantes de esta acción parlamentaria los encabeza German Martínez Cázares, ex panista y también ex morenista; además de Gustavo Madero, Nancy de la Sierra, Alejandra Gastélum y Emilio Álvarez Icaza. En este momento, ya ninguno pertenece a sus bancadas y conforman este nuevo bloque.

Por su parte, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), encabezada por Ricardo Monreal Ávila reconoce la agrupación de senadoras y senadores denominado Grupo Plural y ahora se encuentran en posición de trabajar con reconocimiento.

Al parecer el surgimiento de este grupo político en la cámara alta, podría ser la respuesta a la falta de oposición política. La mayoría la tiene el grupo parlamentario de MORENA, tiene acuerdos cercanos con el PT, PVEM, así también con MC.

Con lo que respecta a una oposición, el PRD no existe, el PRI está acorralado y el PAN intenta ser oposición, pero sin mostrar nada claro.

El nacimiento del Grupo Plural en el senado, tratará de impulsar mayor democracia, prometiendo que no tiene compromisos ni jefes.

Ahora, en el análisis de la trayectoria de sus integrantes, dos panistas y uno pasando por MORENA, dos senadoras con poca experiencia política salidas de la filas de MORENA y PT y, un independiente tratando de sobrevivir en la vorágine legislativa.

Además, no deje de pasar por alto que Doña Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del senado, no estuvo de acuerdo en un principio de dicho grupo.

Usted haga sus análisis y veremos hacia donde volteará este Grupo Plural, sobre todo tendiendo enfrente una ley como la Reforma Energética.

Twitter y la velocidad de las renuncias de gobierno.

Nuevamente las redes sociales se convierten en el vehículo para dar a conocer los posicionamientos y movimientos de funcionarios públicos y políticos.

Ahora le tocó a Paola Felix Díaz, ex secretaria de Turismo de la Ciudad de México, quien presentó su renuncia y fue aceptada por la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

El motivo a esta situación, fue su supuesta detención y viaje en un avión privado a Guatemala, lo cual va en contra de la política de austeridad del gobierno capitalino.

Y con respecto al tema de turismo, cabe destacar, que este fin de semana se llevó a cabo el Formula 1 en la ciudad de México. Sin tener que llegar a más, un evento de clase mundial y por lo menos el más importante para la Ciudad de México en cuanto a turismo, solo el dato para nota del próximo secretario.

Por otro lado y posiblemente importante a destacar, es que twitter se vuelve lo más eficiente con respecto a procedimientos de comunicación política. La ahora, ex secretaria de turismo pone a su disposición su renuncia vía su cuenta @LaraPaola1 a las 3:19 pm y la contestación y aceptación vía @GobCDMX a las 4:24 pm ambas cuentas verificadas en twitter.

Habría que implementar este procedimiento tan práctico en otros servicios de la capital.

