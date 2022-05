Primero fue la justificación de devastar la Naturaleza en aras del Desarrollo; ahora viene la justificación de que el mundo vea a Cancún de dos maneras, la zona hotelera donde la seguridad está garantizada y las regiones junto con su periferia donde hay muertes violentas.

Digo esto porque ayer, el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Marqués, entregó un documento a Estados Unidos en el cual se detallan las acciones implementadas por los tres órdenes de gobierno, para garantizar la seguridad de los turistas en el estado de Quintana Roo.

Al menos así lo deja ver la Secretaría de Turismo (Sectur) en un comunicado donde dice que el Secretario, sostuvo una reunión con la subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Embajadora Rena Bitter, con el objetivo de atender asuntos relacionados con las alertas de viaje.

Torruco Marqués calificó el encuentro como una oportunidad para sugerir que las alertas de viaje emitidas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos detallen las zonas que pudieran representar problemas, y no generalicen, ya que algunos casos aislados de inseguridad se encuentran a varios kilómetros de los destinos turísticos.

O sea, el problema no es con los turistas, que en algunos casos son los consumidores de estupefacientes, porque están bien cuidados, los muertos los ponen los locales, y como no hay una estrategia para acabar con la inseguridad en la mayoría de los destinos turísticos del país, es mejor “blindar” las zonas donde se divierten los visitantes.

Me parece muy corta la visión del Gobierno Federal en materia de seguridad, donde indiscutiblemente no funcionó la estrategia de “abrazos, no balazos” y “encomiéndate a San Charbel”; si bien es cierto que la derrama económica del turismo representa miles de millones de dólares, parece que no importan que miles de familias sigan siendo enlutadas en todo México, Quintana Roo y Cancún.

Solo diré que en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la suma de los muertos es de 119 mil 900 personas; sin contar los desaparecidos ni las muertes de los compañeros periodistas, que ya suman casi 50. Ahí se las dejo…

SASCAB

En Quintana Roo el uso del cubrebocas será opcional, según anunciaron las autoridades del Gobierno del Estado; este es un inicio de que la Pandemia por Covid-19 ha quedado atrás; sin embargo, hay que seguir observando las medidas de higiene como el lavado de manos y la sana distancia.