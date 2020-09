La semana pasada se llevó a cabo el quinto informe del gobierno en San Luis Potosí, por el gobernador Juan Manuel Carreras López. Con la representación del presidente de la república, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, presenció el mensaje a los potosinos por lo realizado en el gobierno del estado en este último año.

Cabe destacar que los proyectos del gobierno Potosino, están alineados con los de ejecutivo federal. Donde la austeridad republicana, la reducción del salario a servidores públicos, el no endeudamiento es parte de la política de su gobierno.

Mencionar que, en estos últimos días, en este mismo mes, previo a este su quinto informe, Juan Manuel Carreras podrá pasar a la historia con su presidencia en la Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO), donde sin más ni menos varios gobernadores renuncian para conformar la Alianza Federalista y poner en dilema político esta estructura de acuerdos del país.

También hay que recordar que, aunque no es su último informe para el potosino, en el sexto, se tendrá gobernador electo, poca atención y seguramente

transición.

Mencionar que en las próximas elecciones podrá haber cambio de color en el estado, es probabilidad, ya que las últimas encuestas no ponen de favorito al partido del ejecutivo estatal y, parece que así cerrará una gubernatura que poco destacó en San Luis Potosí. Ahora se dice que habría que esperar movimientos con Esteban Moctezuma secretario de Educación Publica o posiblemente Xavier Nava, presidente municipal de la capital. Solo queda esperar.

En Pachuca Hidalgo, si hay campaña con COVID-19. Regla en el debate político, es que todos ganan. Así resultó el debate organizado por el

Colegio Libre de Hidalgo, entre los candidatos para la presidencia municipal de Pachuca, rumbo a las elecciones en el 2020.

Con los vientos a favor, MORENA en Hidalgo que se convierte en otro estado con probabilidades de cambiar sus preferencias políticas. Por lo pronto las encuestas en cuanto a la capital hidalguense, le dan oportunidad al candidato Pablo Vargas por MORENA, Encuentro Social, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista.

Hay que entender que esta campaña se ha convertido en inédita debido a la pandemia

COVID-19. La campaña se pospone cerca de seis meses, se tienen que nombrar concejales para llevar las administraciones interinas municipales y se reduce el tiempo de gobierno para los próximos Presidentes Municipales a menos de cuatro años.

Así mismo, por cuestiones de semáforo epidemiológico, no se pueden realizar congregaciones en los recorridos de campaña.

Un escenario atípico para elegir gobernantes y toda una experiencia para votantes y candidatos.

Ver el resultado electoral del mapa municipal de Hidalgo en esta elección, mostraría las posibilidades de elección a gobernador para el 2022. Hoy el estado de Hidalgo lo gobierna el PRI, en el 2022 no sabemos.

