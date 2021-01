El servicio más caro que hay es el que se paga y no se recibe.

Hasta hace muy poco la administración municipal que encabeza Mara Lezama Espinoza en Cancún erogaba millones de pesos para pagar a una empresa ineficiente, Inteligencia México, que cobraba por recolectar 1,400 toneladas de basura diariamente, pero que en realidad las dejaba acumuladas en la calle, convirtiéndolas en foco de infección y contaminación.

Detrás de la empresa se encuentra el polémico exalcalde Carlos Canabal Ruiz, responsable de uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de esta ciudad, por los que durante varios años estuvo inhabilitado para ocupar cargos públicos.

A pesar de la irregularidad e ineficiencia en el servicio, Inteligencia México recibió puntualmente sus pagos, recogieran o no la basura. Durante los meses más duros de la pandemia la generación de basura se redujo y, por tanto, el gobierno municipal disminuyó también los pagos, obviamente porque no es lógico pagar por lo que no se hace.

Sin embargo, los directivos de la empresa pretendían seguir cobrando por la recolección de 1,400 toneladas diarias y la operación de 60 camiones, cuando en los hechos no se recogía esa cantidad y a duras penas había una veintena de vehículos recolectores en la calle.

Con ese pretexto dejaron de cumplir sus responsabilidades con sus trabajadores, a los que dejaron en la deriva, sin sus sueldos, sin sus prestaciones básicas y sin aguinaldo.

Daba gato por liebre. Aún así, el Ayuntamiento no le debe nada a Inteligencia México, que siempre cobró puntualmente lo que quiso cobrar.

Así, en los hechos, Cancún tenía el servicio de recolección más caro por lo menos de México.

Una vez que la empresa Inteligencia México fue puesta de lado y el gobierno municipal restableció y regularizó el servicio con la contratación de otra empresa, los de Inteligencia México realizan intentos infructuosos por afectar la operación que actualmente se tiene, con lo que afectaría a la ciudadanía.

Si bien es cierto que nominalmente el ayuntamiento paga a la empresa que opera en la actualidad $730 por tonelada de basura recolectada, poco más de 100 pesos más que lo que se cubría a Inteligencia México, en términos reales resulta más barato, porque se cuenta con un servicio que resuelve un problema que se padeció por años.

Además, se trata de una cantidad similar a la que pagan ciudades del mismo tamaño que Cancún y la empresa, contra lo que ocurría con Inteligencia México, garantiza la operatividad.

Así se ve en las calles. Los cancunenses ya no reciben gato por liebre.

Twitter: @PalcoNoticias