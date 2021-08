Emilio González Márquez, el ex gobernador de Jalisco que es el nuevo delegado nacional del PAN en Quintana Roo, es polémico como él solo.

En su estado dicen que tiene un estilo campechano, es decir, que se comporta con llaneza y cordialidad, que no impone distancia en el trato.

Con el fin de su sexenio en febrero de 2013 concluyó un período de 18 años de gobiernos panistas, dejando el poder en manos del PRI.



A partir de 2015, luego de defenderse de un proceso de expulsión del PAN, que no concluyó, desapareció de la escena pública conservando sus derechos partidistas.

Pero desde entonces ya no se supo nada del político que como gobernador dijo que le vale madres las críticas de sus opositores y que le daba asquito los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Estas expresiones le valió una sonora mentada de madre por parte de 5,000 personas que establecieron un récord guines por la intensidad que tuvo la dedicatoria, que superó por mucho los decibeles de un concierto.

Hace justamente un año, luego de un lustro en el que se dedicó a actividades académicas, reapareció públicamente en Jalisco promoviendo una alianza electoral con Movimiento Ciudadano para las elecciones de junio pasado.

Dijo que aunque públicamente no se viera, nunca dejó de participar dentro de su partido con actividades de capacitación.

En Jalisco se llegó a pensar que buscaría la candidatura a la presidencia municipal de Guadalajara o a la Cámara de Diputados, pero lo descartó.

“Ya fui candidato, bueno o malo. Ya fui gobernante, bueno o malo. Me parece que es momento que lleguen nuevos liderazgos, jóvenes, estudiantes, líderes sociales”, declaró Emilio González en su reaparición a principios de agosto del año pasado.

En sus apariciones públicas, Emilio González Márquez se dice preocupado por la forma en que gobierna el presidente Andrés Manuel y que eso lo ha obligado a salir de su exilio.

Señala que ahora su rol es orientar, ayudar y servir, incluso, si se quiere, hasta de mal ejemplo.

¿A qué viene a Quintana Roo?

Emilio González Márquez es un promotor convencido de las alianzas y está muy cerca de Movimiento Ciudanano, el partido de Dante Delgado que es renuente a las coaliciones con los partidos tradicionales, pero eso no quiere decir que sea una postura definitiva.

Y en Quintana Roo el PAN, PRI y PRD pretenden conformar un gran frente electoral, pero que para ser competitivo necesitan dejar de lado la actitud demostrada en el proceso electoral reciente.

Necesitan de liderazgos fuertes y todo parece indicar que el PAN ya dio el primer paso.

¿Madurará el proyecto panista?

¿La personalidad campechana de González Márquez viene bien a la sociedad quintanarroense?

El delegado panista se adentrará a una sociedad liberal, donde el feminismo, las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo y mucho más es una situación que se ha normalizado, que es de cosa de todos los días.

¿Será que no espante o que se ponga como el abuelo regañón y su presencia más que ayudar perjudique?

Al tiempo.

Twitter: @JulioCsarSilva | @PalcoNoticias

Correo: silvacetina@gmail.com