Hay una deuda histórica con más de 300 familias de casi igual número de personas desaparecidas en Quintana Roo, que hasta ahora no ha sido saldada, son precisamente los familiares los que han hecho esfuerzos para tratar de encontrar a sus seres queridos.

Aunque el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Óscar Montes de Oca, informó que de 2016 a la fecha el número de personas desaparecidas suma 163. En 2016 se reportó la desaparición de ocho personas, 15 en 2017, 16 en 2018, 34 en 2019, 28 en 2020, 47 en 2021 y 15 en lo que va de 2022.

Sin embargo, solo en lo que va del mes, hay 35 fichas de alerta “ayúdele a regresar a casa” emitidas por la propia FGE; e invita a la ciudadanía que si tiene información de su paradero favor de comunicarse al 998 8817150 ext. 2130.

Las personas desaparecidas en noviembre 2022 son: José Luis Rangel Roldán visto por última vez el 19; Eli Amanda Hernández Jasso, el 20; Elsa Yolanda Robles Soto, el 15; Francisco Pichardo López, el 21; Juan Pablo Morales López, el 23; Elisa Adriana Saucedo Castañeda, el 23; José Armando Córdova Alejandro, el 19; Anniel Abisaí Vázquez Arcos, el 18; Carlos Joaquín Chan Torres, el 15; Simón Darwin Morales López, el 18; Antonio de Jesús Mezeta Canul, el 13; Carlos Arturo Cupido Valencia, el 12; Miguel Ángel González Hernández, el 02; Nemesio Chablé Be, el 09; y Pablo Huerta Campuzano, el 07; todos ellos desaparecidos en Cancún.

En Othón P. Blanco los desaparecidos de noviembre son: Israel Sacramento Pérez González, el 22; Jorge Valentín Interian Balam, el 15; Cindy Nayely Gutiérrez Vázquez, el 16 en Nicolás Bravo; Pedro Eduardo Caamal Uicab, el 15; Arianna Grisel Rosales Medina, el 14; David Canul May; Alfredo Gómez Díaz; y María de la Cruz May Manzanilla, todos ellos reportados por la FGE el 15.

En Playa del Carmen están sin localizar: Génesis Amairany Torres Bolaina, vista por última vez el 22 de noviembre; Suseth Nicole Guevara Domínguez, el 13; Humberto Ramírez Morales, el 06; Salomón Sánchez García, visto por última vez el 04 de noviembre.

En Bacalar hay tres desparecidos en este mes: Ramón Ojeda Cruz, visto por última vez el 13; Josías Chávez de la Cruz, visto por última vez el 9; y Carlos Henrique Ceballos Cab, el 5 de noviembre.

Los que tienen un solo caso son Felipe Carrillo Puerto, donde desapareció Henry Benigno Cocom Canul, el 23; Lázaro Cárdenas busca a Ángeles Dayana Pérez Santiago, vista por última vez el 20 en Chiquilá; Henry Eduardo Chi Couoh, visto por última vez el 15 de noviembre de 2022 en José María Morelos; y Jovany Ezequiel Hernández Chulim, visto por última vez el 29 de octubre en Tulum.

El “Colectivo Verdad, Memoria y Justicia”, integrado por familias que buscan a sus desparecidos exige justicia: En Quintana Roo las autoridades no solo incumplen con su obligación de investigar desapariciones y buscar desaparecidos, también se han convertido en el principal obstáculo para que las familias puedan obtener justicia. Ahí se las dejo…

SASCAB

Silvia Dzul Caamal, presidenta de la Comisión de Desarrollo Indígena de la XVII Legislatura, ya tiene en Oficialía de Partes del Congreso, una iniciativa de reforma a la Constitución Política y la Ley General de Educación de Quintana Roo, para que a partir del próximo ciclo escolar, pueda existir una educación intercultural de los niños y niñas no solo de las comunidades indígenas, sino también de todo el estado.

La iniciativa la acompañan los diputados Andrea González Loría y José María Chancón, pasará a Comisiones para luego subirla al pleno, donde seguramente será aprobada. Es urgente recuperar la lengua maya.