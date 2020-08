La degradación urbana de Cancún ha devenido, como era natural y previsible, en una degradación social.

Las invasiones dieron lugar a cientos de asentamientos humano irregulares. Esta anarquía urbana y su previsible degradación social, se vio desde principios de los ochentas cuando el entonces gobernador Pedro Joaquín Coldwell puso en marcha el programa Nuevos Horizontes para tratar de darle una cara más humana a las colonias populares de Cancún, dotando de servicios y de infraestructura urbana a esta parte de Cancún que crecía sin cesar.

Pero las invasiones siguieron como un gran negocio de diversos liderzuelos que obtuvieron un filón político y económico en la anarquía que ellos mismos provocaban.

Nadie hizo nada para frenar las invasiones que provocaban un anómalo crecimiento de la mancha urbana de Cancún. Las colonias, llamadas Regiones, fueron creciendo al amparo de la corrupción y de la impunidad. Nadie hizo nada ni desde el gobierno del estado ni desde el municipio. Al contrario, en las campañas electorales los candidatos de todos los partidos trataban de buscar simpatías en los llamados “colonos”.

Y no sólo eso. Desde el Ayuntamiento se autorizaron inverosímiles fraccionamientos de las colonias populares, que han sido una manera de legalizar el hacinamiento, con casas y departamentos de 20 y máximo 30 metros cuadrados de construcción. Fraccionamientos sin áreas verdes, sin escuelas, sin centros de salud, sin equipamiento urbano, sin vigilancia policíaco.

En estas regiones se dan los más sonados casos de violencia en Cancún. Estos espacios donde es imposible una vida digna, se han convertido en incubadoras de violencia. Allí se gesta la violencia.

Allí viven miles y miles de jóvenes. Muchos se inscriben en las escuelas, pero al poco tiempo desertan por motivos económicos o porque llegan a la conclusión de que no tienen futuro en la educación. No trabajan, porque no tienen la calificación necesaria para desempeñar ningún trabajo de los que se ofertan en el mercado laboral.

Muchas familias, se dice que miles, han abandonado sus casitas y departamentos en los fraccionamientos que resienten con mayor dureza el impacto de la violencia. Y esas casas y departamentos abandonados han sido ocupados por diversas organizaciones delincuenciales. Allí hay casas donde se realizan “reventones” con música y estupefacientes, llamados “picaderos”. En una de esas casas fueron atacados a balazos varios jóvenes el domingo pasado.

Más que contar muertos, hay que enfrentar la dura realidad donde se incuba el re sentimiento y los sueños se convierten en pesadillas.

Correo: jorgeg512@hotmail.con

Twitter: @JorgeG512