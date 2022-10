Julio César Silva Cetina

Desafortunado estreno tuvo José de la Peña como coordinador del gabinete de seguridad y justicia del gobierno del estado.

En su comparecencia de ayer ante los medios, para explicar los hechos violentos de Mahahual, no se mostró como el presunto político experimentado que es.

Presentó un informe lleno de inconsistencias, contradicciones y argumentos endebles.

Trató de minimizar los hechos, a pesar de que la nube de información que para entonces había, lo superaba.

En su parte, dijo que había sido vandalizada una patrulla, cuando en realidad fueron incendiadas dos.

Afirmó que no habían estudiantes afectados por el gas lacrimógeno, cuando la maestra de los niños ya había dado una amplia explicación del impacto de la operación en sus alumnos, que tuvieron que ser retirados a sus casas bañados en llanto y con el rostro enrojecido.

Y ni qué decir del impacto en los turistas que tuvieron que pasar junto a las patrullas ardiendo para llegar a pie a sus hoteles.

De la Peña sostuvo que sólo hubo un civil herido, cuando por lo menos fue una decena.

Dijo que por oficio se pidió desde la noche anterior a la Comisión de Derechos Humanos que envíe personal para supervisar la operación, pero nadie de ese organismo llegó y se dice que fue porque nunca recibieron solicitud oficial alguna.

De la Peña ha desempeñado cargos importantes en los que ha tenido un desempeño positivo, pero ayer se comportó como un novato.

Y al final, quienes pagan los platos rotos son los policías.

Ya fueron suspendidos diez de ellos, aunque según el propio De la Peña, eso no significa que vayan a ser sancionados.

¿Y los superiores? Ninguna sanción para quienes dieron la orden de ejecutar la operación?Dentro de todo lo malo, lo que sí hizo José de la Peña fue proteger al secretario Oyarbide, aunque haya sido a costa de su prestigio.

Como siempre, los de abajo son los más afectados.

P.D. Por cierto, como abogado José de la Peña sabe que su cargo no existe en el organigrama de la administración pública estatal. Hay la intención de crear la posición, pero esa y otras iniciativas de reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo aún tiene que llegar al Congreso.

