Resulta que desde Palenque, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo su comentario a la resolución del INE de no darle registro a México Libre. Esta por demás decir, que este intento de partido político esta liderado por Margarita Zavala y el ex presidente Felipe Calderón, quienes buscarán presencia en la próxima elección del año 2021.

El mensaje realizado el día sábado pasado por el ejecutivo fue directo y sin tapujos, “no quieren entender los conservadores, ya hay un cambio de mentalidad, es muy fuerte la opinión publica, imagínense los comentarios, las redes sociales, las benditas redes sociales, como iba el INE a otorgar el registro del partido. Se acababa el INE, si de por si están desacreditados”.

Entonces, con este comentario, el presidente Andrés Manuel López Obrador, propone claramente a sus adversarios se conviertan en una posición política, trabajando mucho y convocando a la gente.

Por lo pronto los posibles caminos para México Libre serían los siguientes: Lo recomendado desde Palenque, Chiapas, movilización social y presión al INE para reconocimiento de su registro. Esperar a los tribunales electorales y ganar ahí el registro, cosa que se ve un tanto complicada. Y una opción más, si lo que se quiere es que Margarita Zavala y Felipe Calderón estén dentro de la boleta el próximo año 2021; es regresar al PAN, que seguramente los recibirán, ya que la caballada está flaca para ser oposición en la próxima elección.

Si el tercer supuesto se da, el regreso de los Calderón sería una realidad para la boleta del 2021 y, para muchos, la crónica de una alianza anunciada, solo que en este caso sería adelantada.

En política ya nada es sorpresa. Las redes sociales se afinan para el 2021.

Ya comenzaron las propuestas tecnológicas y el desarrollando los sitios web de los posibles candidatos para las próximas elecciones.

Por lo pronto, Hidalgo y Coahuila serán los laboratorios electorales para crear escenarios de lo que podrá suceder el próximo año.

Optimización y ajustes de plataformas para ser indexadas lo más pronto en los buscadores

de internet. Las cuentas de redes sociales, crecerán exponencialmente de seguidores y likes para tener mayor alcance para buscar el voto. Las etiquetas, tags, #hastags comenzarán a prepararse para estar alineados con las próximas propuestas de campaña.

Los institutos electorales, ahora tendrán que tener equipos digitalizados para poder dar seguimiento y comprobar cualquier mal uso de las “benditas redes sociales”. Las inversiones en estas plataformas, deberán ser declaradas y transparentadas. Lo importante será, el comprobar lo que en ellas suceda, ya que la velocidad es lo que se tiene en contra para muchos análisis.

Si a usted le interesa conocer a su candidato, hoy tendrá que comprobar que su sitio no ha sido inflado de visitas, que sus likes no fueron comprados, que sus seguidores no son boots, ya que parte de su sinceridad política está en las redes sociales.

