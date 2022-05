“Por algo los matan”, fue la frase que pronunció el Director de Seguridad Pública y Tránsito de Puerto Morelos, Alfredo Edgardo Valdez de León al periodista local, Fernando Montero, en el careo realizado ayer ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo).

Lo más triste, es que el visitador de la Cdheqroo ni siquiera protestó, quizá porque el jefe policiaco de Blanca Merari Tziu Muñoz, siente la protección de la presidente municipal, que hoy está más ocupada en asuntos electorales que gobernar Puerto Morelos.

Pero eso no es todo, Fernando Montero, a quien conozco personalmente, recibió amenazas por parte del Ayuntamiento de Puerto Morelos, pues el año el entonces vocero, José Roberto Robertos Balam, le llamó para advertirle que le quitaría su medio digital, si no eliminaba la nota que informaba cómo él había protagonizado un accidente de tránsito.

Esto no debe ni pude quedar impune; el compañero Fernando corre peligro en Puerto Morelos, porque la amenaza está latente y desde este espacio solicitamos a las autoridades del Gobierno Federal; a las organizaciones civiles como Artículo 19 y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que atraigan el caso; además del llamado a la Secretaría de Gobernación (Segob) que tiene a su cargo Adán Augusto López Hernández.

Otra de las víctimas de agresión fue la compañera María Cristina de la Cruz (MarcrixNoticias), quien al utilizar el transporte público de las vans que van a Playa del Carmen, donde el uso del cubrebocas ya es opcional, fue insultada y golpeada por un sujeto, ante la insistencia del chofer que se bajara.

Urge que la Fiscalía de la Mujer tome cartas en el asunto, por el simple hecho de que la agresión a una dama se persigue de oficio; las evidencias están en varias notas periodísticas en donde el tipo regordete, vestido de saco azul y camisa blanca, le da una bofetada a la compañera. Pero lo más frustrante es que ni el chofer, ni ninguno de los “caballeros” que estaban en el transporte se atrevieron a defender a María Cristina de la Cruz.

La omisión también es una responsabilidad en caso de que el gobierno y las Fiscalías no intervengan en ambos casos. Ahí se las dejo…

SASCAB

Por cierto, uno de los pendientes que deja el gobierno de Carlos Joaquín González, es cumplir con los protocolos emitidos por la “Alerta de Género” en cinco de los 11 municipios de Quintana Roo.

Al menos así lo denuncia la Red Feminista Quintanarroense que dirige Leticia Orozco Aguilar, “desafortunadamente no vemos el resultado… de nada nos sirve que hagas muchas cosas, pero que no estén impactando en el problema, porque realmente las cifras de los feminicidios y de las violaciones, de la trata, siguen en aumento en el estado”, declaró en entrevista.

En pocas palabras, desde el 2017 no hay avances ni por parte de los Municipios ni del Gobierno del Estado. Vamos de mal en peor, porque una sociedad que no protege a sus mujeres está condenada a hundirse en la miseria moral.