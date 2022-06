Los electores decidieron que ninguno de los diputados actuales que iba a la reelección, repitiera en el cargo; en las urnas eligieron a “sangre nueva” para que asuman la responsabilidad de uno de los tres Poderes del Estado, el Legislativo.

Pero al mismo tiempo, las y los 25 diputados que llegarán el próximo 3 de septiembre para conformar la XVII Legislatura, tendrán la responsabilidad de ser el equilibrio entre los Poderes del Estado, no subyugarse al Ejecutivo y menos al Judicial, pues estaríamos en franco retroceso, cuando ya las y los quintanarroenses creíamos haber superado esa etapa de la hegemonía del poder absoluto de un solo hombre, el Gobernador.

De mantenerse la coalición “Juntos Hacemos Historia por Quintana Roo”, conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el del Trabajo (PT) y Fuerza por México (FxM), tendrán en su conjunto 21 de los 25 diputados, así que no habrá problemas para pasar cualquier iniciativa que venga del Ejecutivo.

Pero es precisamente ahí donde está la responsabilidad de la XVII Legislatura, ser vigilante que no se dañe al pueblo con la creación o modificación de las leyes, al contrario, tienen una oportunidad histórica de demostrar que los intereses generales están sobre los particulares; ser el verdadero equilibrio entre los Poderes del Estado.

SASCAB

Ayer los colombianos eligieron a su primer presidente de izquierda, Gustavo Petro. En la segunda vuelta de las presidenciales del domingo, Petro obtuvo el 50,44% de los votos contra 47,31% de su adversario, el magnate de la construcción Rodolfo Hernández, con más del 99,99% de las mesas escrutadas.

Hay que tomar en cuenta que Petro es el caso más reciente de un izquierdista de América Latina que llega al poder en una ola de descontento social con la clase política, la desigualdad y el estancamiento económico.

La diferencia en “su” izquierda con la mexicana es que Petro ha negado que Colombia tenga que ir al socialismo y que él piense recurrir a confiscaciones de propiedad privada o a reformas de la Constitución para ser reelecto como hicieron otros presidentes latinoamericanos de izquierda. Ahí se las dejo…