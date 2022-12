Esta semana inició caliente, Holbox ha dado más tema de análisis y de platica que la Marcha dominguera, el incendio que consumió hoteles y restaurantes evidenció muchas fallas y deficiencias..

En este año ya van 6 incendios con pérdidas millonarias, pero además son empresarios que han invertido sus ahorros para generar empleo a los locales, captar dólares y dar servicio a los turistas.

Dicen que se necesitan varios árboles para generar cerillos pero uno solo de los cerillos acaba con cientos de árboles. La conflagración se dio en virtud de las construcciones con material flamable, con palma, huano y zacate, características de esta zona del Caribe, por la frescura que proporcionan, por la comodidad y también por el lujo y belleza que destilan. Años y años de esfuerzo se fueron en cuestión de minutos, ante la impotencia de la gente, los turistas que fueron sacados de sus habitaciones, algunos solamente con lo que traían encima, era su vida o sus pertenencias.

En esa vorágine de fuego, de calor, de miedo, de sorpresa a veces se pierde la coordinación de las cosas y muchos no pudieron agarrar su dinero, pasaporte, tarjetas de banco, en fin un verdadero infierno en cuestión de minutos..

Súmele a esta horrenda situación que el incendio se originó en la noche, poca visibilidad y la sorpresa fue su acompañante..

Las secuelas que deja un incendio de esa magnitud no se olvidan muy pronto, no sólo son cosas materiales sino la impresión de estar en riesgo la vida, de salir corriendo, que algún tronco o madera te caiga encima, una verdadera odisea.

Holbox le hizo honor a su nombre “ hoyo negro”, todo se volvió negro, el cielo se ennegreció en señal de luto, de solidaridad por todos quienes fueron afectados.

Muy bien por Mara Lezama quien rompió su agenda y de inmediato se presentó para encabezar los trabajos que permitan retornar a la normalidad, le dio atención a los turistas que perdieron documentos, pasaporte y otras cosas, dio indicaciones que las dependencias estatales apoyen, se percató de un pequeño detalle que había sido denunciado por un holboxeño de cepa y de cuerpo entero Nivardo Mena, no se cuenta con un Cuerpo de Bomberos, las autoridades nunca han prestado ese servicio. Nivardo le hizo llegar la petición al Presidente Andrés Manuel y no recibió hasta el sol de hoy alguna respuesta, ese olvido criminal ahora tuvo consecuencias..

Era inconcebible por el monto de inversiones que tiene Holbox, por la importancia Turística, por el nivel de servicios que oferta, imagínese el problemon si algunos turistas hubieran muerto en el incendio, otra historia estaríamos contando..

Falta también una verdadera atención a la Salud, una Clínica que cuente no con lo necesario sino con lo útil, con lo requerido. Faltan muchas cosas como en todos lados. El gobierno es buen recaudador, te cobra por todo pero es mal cumplidor, solo ilusiona y no concreta, ahora urge que se despojen de ese aire de impunidad, de superioridad, de que te escucho pero no te oigo, de que te observo pero no te miro, no se puede seguir jugando de esa manera..

Mara también se dio cuenta que el Presidente Municipal es un cero a la izquierda, no gobierna vegeta, no atiende, olvida. Además el polo turístico más importante de su municipio no es atendido, no está pendiente de sus requerimientos para hacer la gestoría correspondiente. No, el esta más entusiasmado que abandonó el MAS para refugiarse en Morena, de ese nivel son sus triunfos. Es lo malo proponer candidatos sin visión de servicio, solo para cumplir egos y estarse lamiendo los dedos, riéndose como coyote que triunfó en la elección y lo tendrán que soportar tres años..

Holbox ahora tiene muchos pares de ojos en seguimiento, como la tragedia hace que lo volteen a ver, hace que se cumplan peticiones arrumbadas, hace que ahora sí vean que existes y que te falta mucho para ser catalogado como un Polo Turístico.

Se vio la buena intención de Mara y la ilusión llegó de nuevo con la noticia de varias obras de infraestructura y agarro al toro por los cuernos. Si sigue en ese Plan de Trabajo tendremos que ir despidiendo a los Presidentes Municipales que no funcionan, que no operan, ya que ella les está haciendo la tarea, les está corrigiendo la plana..

Emir Bellos sería el primero, hace poco tuvo el foco rojo con los ejidatarios de Kantunilkin, ahora el incendio; le sigue muy de cerca Yensunni Martínez de Othon P. Blanco, diario tiene broncas nuevas y el gobierno estatal tiene que intervenir para apagar esos fuegos, el desalojo de Mahahual, las intransitables y oscuras calles de las colonias de Chetumal, en donde la Gobernadora tuvo que implementar un programa emergente, ya que la Presidenta anda ocupada viendo donde va a celebrar su próximo cumpleaños…Así se las gastan..

En otro tema, les comparto que el Yeneral José Isabel Sulub, del Centro Ceremonial Maya de la Cruz Parlante, anda en estado de gravidez luchando por su vida. Su situación es muy delicada…

Mejor seguir caminando y cantando “ que vengan los bomberos que me esta mirando, que vengan los bomberos esto es un incendio, que vengan los bomberos que me estoy quemando”..