En Quintana Roo en materia de desastres, pienso que después de los huracanes y ciclones tropicales, están los incendios, no sólo por el peligro de las pérdidas humanas, sino también por la ruina económica que pueden contarse por decenas de millones de pesos.

Por tener un contexto, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) informó que, de enero a noviembre de 2022, en Quintana registraron 44 incendios con una afectación de 8 mil 245.14 hectáreas; en cuanto a incendios, provocados o accidentales, en los centros turísticos, ya rebasan la docena en este año.

El más significativo de los incendios fue el ocurrido el lunes pasado en Holbox, no solo por las pérdidas materiales, sino por las condiciones en las que está la isla, sin un cuerpo de Bomberos y Protección Civil, de que haber tenido base ahí desde el 2021 cuando fue solicitada por el entonces presidente municipal, Josué Nivardo Mena Villanueva, las pérdidas hubiesen sido las menores. Sin embargo, la ayuda con personal de Cancún y Playa del Carmen no llegó sino unas horas más tardes, lógicamente por el tiempo de transportación de aproximadamente una hora a Chiquilá, para luego cruzar del puerto a la isla por espacio de 35 minutos; pero no hubo apoyo por parte de la concesionaria “Holbox Express” que tiene a su cargo el ferry de carga.

El tiempo da la razón y hoy es tiempo de hacer un inventario de las estaciones de Protección Civil en lugares estratégicos del Estado, de los Municipios y de las alcaldías; así como los cuerpos de Bomberos que deben ser equipados con lo necesario para hacerle frente a incendios de magnitudes como las de Holbox, donde también la construcción con materiales de la región jugó un papel importante.

La Federación debe de considerar, así como en los estados petroleros, la instalación de bases de auxilio ciudadano en los centros turísticos de Quintana Roo para responder de manera inmediata en caso de un desastre, máxime que el Estado aporta el 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB) al Presupuesto federal, algo así como 300 mil millones de pesos por la actividad turística.

Además, Holbox está dentro del Área de Protección de Flora y Faura de Yum Balam, que administra la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), y está considerado por la ONU como un Sitio Ramsar por ser un humedal de importancia internacional. Donde también la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) debe intervenir al ser esta la segunda actividad económica de la ínsula. Ahí se las dejo…

SASCAB

Y en el Congreso Federal, el coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM, Carlos Puente Salas, aseveró que “son especulaciones” que el bloque de Morena, PT y PVEM tienen problemas internos, tras el aplazamiento de la discusión de Reforma Electoral en la Cámara de Diputados.

“Tenemos que revisar el modelo, y en eso todos los coordinadores de todos los grupos parlamentarios han coincidido conmigo, y espero que de aquí a febrero podamos ir construyendo lo que sí va a ir pasando, aquellos ajustes a la legislación que permitan poder tener un modelo electoral más claro, más justo y que permita fortalecer la participación ciudadana; esa es la postura del Partido Verde, no estamos negociando nada, lo dejo muy claro”, les dijo a compañeros en rueda de prensa.

Eso sí, rechazó “la especulación” de que ‘los verdes’ están valorando irse a la alianza “Juntos Hacemos Historia”, ya que el PVEM en los proyectos en los que se ha unido, siempre ha sido hasta el final y, en este caso, no va a ser la excepción. Al tiempo…