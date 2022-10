Por Edgar Pérez Briceño

Apenas han transcurrido 25 días del nuevo gobierno y la situación se está tornando violenta en algunos ejidos y núcleos poblaciones. El mismo día de la toma de posesión de Cristina Torres tuvo que ir a apagar el incendio que amenazaba con extenderse en comunidades de la Riviera, quienes exigen el pago por sus afectaciones de tierras, pidió una tregua para la negociación; luego Kantunilkin se manifestó por un adeudo de la Cfe, cerrando el paso a Chiquilá, ahora se elevo el nivel del disturbio en el Rancho la Victoria cerquita de Mahahual..

Se están calentando situaciones que aparentaban estar en receso o dormidas, Será que hay intereses ocultos que ya empiezan a manifestarse para irle midiendo el agua a los camotes? o Será que esta exigencia es para que los tomen en cuenta?

Lo cierto es que el termómetro esta en rojo mercurio y Cristina Torres ya forma parte del selecto Club de Bomberos del Estado, al estar dedicada a apagar fuegos. Ella si cumple a cabalidad el pedimento de Mara Lezama al Gabinete que sean funcionarios de territorio y no de escritorio.

Otra que se ha dedicado a posar y esta en su nube es Mary Hadad, de quien los Morenos Chetumaleños no tienen buenos recuerdos, ya que en el anterior gobierno municipal se distinguió por hacerle la vida imposible al buen Pastrana y no se cansó de exhibir y criticar a Othoniel, con todo y eso fue premiada en la titularidad del IQM, Instituto Quintanarroense de la Mujer, solo está en las fotografías de eventos, cree que subiendo fotos demuestra resultados, esa Institución es para trabajar no para posar ni estar viaticando solamente en municipios del norte. Recuerde que la gente de este estado tiene memoria y no olvidad con facilidad..

Las calles aledañas al Aeropuerto de Chetumal hace algunas semanas, para la toma de posesión de la actual Gobernadora, se cubrieron con pintas alusivas a la corcholata Claudia Schiebaum, Si, te Amlo, y otras expresiones que se manejan en torno a ella, pero que cree, está semana fueron borradas para poner las de “ que siga López, estamos al gusto”, refiriéndose al apellido de otra corcholata, quien vendría a una comisión exprofeso a Chetumal..

La idea es demostrarle aceptación, cariño, que lea que aquí también lo quieren y aprecian. Total la bardas aguantan esas pintas y más. De verdad las autoridades piensan que la gente no se fija en esas cosas. El personal de la Secretaría de Pintas y Zalamería, trabaja a todo lo que da, lo que el cliente pida, ellos crean el momento político y adelante a quien les indiquen..

Adán Augusto viene de confrontarse fuerte con Enrique Alfaro, anda en un recorrido nacional de doble propósito, fortalecer su imagen y asegurarse del respaldo para el asunto de la Guardia Nacional. Nunca se le había dado tanta importancia a un asunto, nunca un Secretario de Gobernación se había acercado tanto para tirar línea, para exigir no pedir que no se regatee el apoyo y decir que la presencia en las calles de la Guardia Nacional ha inhibido el delito..

Lo cierto es que para nosotros como simples mortales, vemos que esto no está sucediendo, diario hay levantados, ejecuciones, robos, cobros por derecho de piso, carros quemados por colombianos, disturbios por despojos, desalojo de tierras y otras lindezas que le han robado la tranquilidad a la gente..

Nadie está seguro y la vida va tomando otra vez el cariz de encierro, ya no por la Pandemia sino por la Inseguridad que le ha ganado terreno y el pleito a la autoridad. Da miedo, zozobra andar por la noche, se perdió aquella sana costumbre de visitar a los amigos, compadres, parientes y de vez en cuando a la Xum, al paquete, al pellejo, ya que puede finalizar todo por una noche de copas, una noche loca..

Tan a gusto estuvo Adán que se dejó querer, apapachar aún a sabiendas que este estado lo están pintando con bile femenino y no es ni será nunca el consentido. Muchos lo ven como al Rafael Marín Mollinedo versión Macro, va a ser muy difícil que Tabasco tenga otros 6 años en la Presidencia de la República, además las diferencias de estatura política entre el actual y el que aspira a emularlo son abismales..

Pero en fin, hay Chetumaleños como Octavio Azcorra, Rudy Espadas que están armandole su Comité de recepción y harán trabajos para tratar de vender la idea de las virtudes de esta corcholata. Su visita no solo incluyo el Foro, sino que su olor le llegó a sus simpatizantes..

Mejor seguiré caminando y cantando “ vamos a Tabasco que Tabasco es un edén. Ven, ven, ven, vamos a Tabasco es un edén”..