Cada tres años generamos una nueva clase política e incubamos nuevos ricos, esto no puede seguir así, Mara Lezama mencionó en su toma de posesión que revisaran los presupuestos para tapar las grietas en donde se fuga el dinero, este se gasta, se acaba pero no se refleja en las calles..

La Ixtup

Hoy se cumplen 67 años imborrables, trágicos del iCiclón Janet, que destruyó Chetumal, parte de mi familia falleció, mi Madre se quedó sin su Padre y yo sin mi abuelo, Don Audomaro Briceño Martin, mis tías sin sus maridos, Fermin Cruz Sosa, Cuantas gentes perdieron todo?, Cuantos volvieron a nacer?. Hoy su lapida es en donde se conmemora este hecho. En los últimos años como los alcaldes no son Chetumaleños este evento ya no le dan importancia. No debemos permitir el olvido de la historia local. Vivimos varios meses del año expuestos a estos fenómenos y por ello es necesario recordar esos pasajes históricos, no lo cree usted?…