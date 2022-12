Julián Ricalde: “#MarceloEsMiCarnal”

En este nuevo rearme de aliados y de intensificación de actividades de proselitismo, Marcelo Ebrard, ha reforzado su equipo de trabajo con un político experimentado, como Julián Ricalde, quien publicó en su cuenta de Facebook[i], lo siguiente:

“Acepto con honor la encomienda de mi “carnal” Marcelo y la Delegada del CEN de Morena, Guillermina Alvarado, para coordinar el movimiento de los “Encuentros por el Futuro” en Q. Roo, donde compartiremos los ideales de Morena Progresista 100% Ebrardorista, afines al Canciller”

En dicha publicación se destacan imágenes con activistas quintanarroenses de Marcelo.

Posteriormente, ese carnal, Marcelo Ebrard, publicó en su cuenta de Facebook[ii]:

“Sin palabras! Hoy me reuní con más de diez mil ciudadanos, que me compartieron su emoción, cariño , abrazos y cómpromiso. (SIC).

Siempre voy a estar a su lado caminando juntos”.

Y la foto es elocuente[iii]: cuando está haciendo uso de la voz, está rodeado por simpatizantes y sus coordinadores. De ahí uno de los comentarios que dice:

“Somos el ejército de Marcelo Ebrard, y estamos listas y listos para ganar la encuesta, tope en donde tope. #ConMarceloSí”.

Y ese “#ConMarceloSí”, es su lema de batalla. Así como “#MarceloEsMiCarnal”. Carnal, es sinónimo de fraternidad.

Además, esa toma de protesta de Julián Ricalde y demás coordinadores estatales de “Morena Progresista”, fue un evento masivo, que se llevó a cabo en el World Trade Center de la Ciudad de México, con lo cual mandó un fuerte mensaje a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Asimismo, fue un evento efusivo, donde se lució Marcelo Ebrard, que ha hecho del Tik Tok, su principal instrumento de difusión de sus actividades cotidianas y de velado proselitismo.

Así, Julián Ricalde Magaña, alza la voz. Está presente, y es el operador político de Marcelo Ebrard en Quintana Roo. Cabe destacar, que Julián Ricalde tiene comunicación con el alto mando morenista y con los del verde ecologista locales.

Su mayor fortaleza es ir hacia adelante y decir de frente lo que piensa.

Pero en política esa también suele ser una debilidad.

Pero Julián Ricalde es todo terreno: es su fortaleza.

Ni más, ni menos.

“Es Claudia”

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ha centrado su proselitismo en las redes sociales, proyectando una imagen de cercanía con el presidente de la República, y, por ende, de representar la continuidad de su política de transformación. Indudablemente es un fuerte mensaje.

Las redes sociales la proyectan como la favorita del presidente y, por consiguiente, del morenismo.

Para lograr ese propósito cuenta con un estratega de marketing electoral de primer nivel:

“Antoni Gutiérrez-Rubí, el estratega político que llevó a Gustavo Petro a ganar las presidenciales en Colombia, se incorporará al equipo de Claudia Sheinbaum. El analista y consultor trabajará en el área de comunicación de la jefa de Gobierno de Ciudad de México, según ha confirmado a este diario, aunque no ha querido dar más detalles sobre su papel”[iv].

En ese camino, la diputada federal, Anahí González, es su coordinadora estatal de proselitismo en Quintana Roo[v].

La diputada federal ha sido cauta en sus declaraciones, y ha centrado su actuación en la promoción de encuentros, reuniones, integración de agrupaciones, entre otros, como mecanismos para establecer comunicación y vínculos con diferentes sectores de la sociedad.

Como extensión política de la jefa de gobierno en Quintana Roo, ha trabajado para “amarrar acuerdos” con los gobiernos municipales para que sean afines a ese proyecto, siendo que entre estos ha promovido encuentros, foros, reuniones. Asimismo, ha acudido a los “conversatorios” entre alcaldesas, donde se deja ver en primer plano con Claudia Sheinbaum[vi].

En ese camino, y a manera de ejemplo, los días 13 y 14 de noviembre del año en curso, informó la conformación del Comité Municipal del movimiento “Es Claudia” en el Municipio de Othón P. Blanco, tal como lo informa en su cuenta de Facebook[vii]:

¡CHETUMAL SE MOVILIZA!

El Comité de Othón P. Blanco en apoyo al proyecto político-social de la Doctora Claudia Sheinbaum, suma voluntades y articula ideas para que siga la Transformación.

Es una fuerza motora encabezada por nuestro amigo Héctor Pérez Rivero en la capital de Quintana Roo, con un gran equipo que avanza hacia una misma causa”.

También difundió un video que dio cuenta de la actividad realizada, en donde se destacó la participación de jóvenes[viii]. Igualmente ha mostrado activismo entre sus correligionarias diputadas federales, muchas de las cuales simpatizan con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México[ix].

Su cercanía con los jerarcas del morenismo en Quintana Roo, le ha permitido desempeñar actividades de gran relevancia como ser la coordinadora del equipo de entrega-recepción por parte de la entonces gobernadora electa[x].

Asimismo, esa cercanía le permite organizar reuniones, encuentros, etc., con diversos grupos y sectores sociales para promover la figura, ideario político y propuestas de la jefa de Gobierno en Quintana Roo.

Su debilidad: muchos morenistas de cepa, sobre todo chetumaleños, consideran que tiene pocos méritos y escasa trayectoria política y administrativa. Además, su proselitismo para ser la abanderada del morenismo en Benito Juárez y la decisión de rendir su primer informe de labores en Cancún, ha sido considerada por analistas políticos y periodistas como Javier Chávez, una “imperdonable falta de respeto porque ella representa al segundo distrito con cabecera en nuestra capital chetumaleña y que abarca este municipio de Othón P. Blanco y a Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos”[xi].

La ciudadanía le cobrará factura.

Pero su imagen es de y para las redes sociales.

Eso cuenta, y mucho.

Más en politica.

“Que siga López, estamos Agusto”

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, es el más cauto de los tres.

Tal vez a ello se deba que, hasta el 10 de diciembre de este año, se conformará en Cancún, su grupo de apoyo estatal, que se denomina “Comité de Protagonistas del Seguimiento de la Transformación”, cuyo slogan por supuesto será: “Que siga López, estamos Agusto”[xii].

Su coordinador es el ex subsecretario de ingresos de la SEFIPLAN y joaquinista: Jaime Manuel Zetina González, cercano a la diputada local plurinominal del Verde Ecologista, Yohanet Teodula Torres Muñoz, quien fue su jefa.

Habría que dar seguimiento a esa cercanía dado que el verde tiene bajo su control dicha Secretaría. Importante sin duda.

También habría que destacar que el secretario de Gobernación habla directo y siempre apelando a los sentimientos del “pueblo”, por ejemplo, el 2 de diciembre, aprovechando que estaba enfermo de la tos, publicó en su cuenta de Facebook[xiii]:

“Hace unos 5 días se cumplió un año de que murió mi madre Aurora; hoy le decía a Dea Isabel que la recuerdo más que nunca porque en Tabasco era ritual que nos preparara caldo de pavo criollo con tortilla gruesa para curar el “mal de la tos”.

En su memoria hoy preparamos uno”.

En la imagen aparece dicho platillo, relacionado con un recuerdo entrañable; sin Photoshop. Y eso llega. Dado que a la hora y fecha 18:26 horas del día 5 de diciembre, ha obtenido 5 mil interacciones, 614 comentarios y 4 mil veces se había compartido la citada publicación.

Para algunos analistas y periodistas como Luciano Núñez, el secretario de Gobernación pudiera ser el famoso “tapado”, frase que se acuñara en el otrora poderoso PRI, siendo que “… con su capacidad de gestión y, más cintura política que Messi, se ganó rápidamente un espacio y el mote de presidenciable. “Que siga López: Estamos A gusto” se lee en las bardas”[xiv].

Pudiera ser el “tapado” o el “tercero en discordia”, ante la aparente delantera que le llevan Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, que casi van a la par.

En política todo puede suceder.

“Corcholatas” desbocadas

Las “corcholatas” están desbocadas en las redes sociales y enfocadas en su objetivo principal de obtener la nominación de la candidatura presidencial morenista.

En otro texto, analizamos el indebido proselitismo de las “corcholatas presidenciales”, el cual no ha podido ser sancionado oportuna y eficazmente por el actual diseño de nuestro sistema electoral en ese rubro[xv], ya que la legislación no contempla alguna sanción especial y eficaz, por lo que sólo se ha previsto dar vista a las contralorías internas, que, como se ha detectado, no imponen medidas disciplinarias ejemplares, ya que estamos hablando de una jefa de gobierna, un secretario de Gobernación y un secretario de Relaciones Exteriores. No va por ahí.

También hacemos referencia a que ese indebido proselitismo implica erogaciones cuantiosas de recursos en efectivo y en especie.

Pero no pasa nada.

En otro trabajo se analiza las implicaciones que tienen las reformas a las leyes secundarias, aprobadas en la Cámara de Diputados, la madrugada del día 7 de diciembre de 2022, en lo que se refiere a este y otros temas, que han pasado a discusión a la Cámara de Senadores, donde, de nuevo, Ricardo Monreal, acaparará la atención.

Lo cierto es que los actores y grupos políticos quintanarroense tendrán que definir, en el corto plazo, su apoyo hacia uno de éstos 3.

El volado está en el aire.

Al tiempo.

*Jorge Manriquez Centeno es especialista en materia político-electoral, derechos humanos y derecho parlamentario. Egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, abogado, con estudios de posgrado en políticas públicas, derechos humanos por la FLACSO y doctorado en Derecho Parlamentario por la Universidad Autónoma del Estado de México. Exconsejero presidente del Instituto Electoral de Quintana Roo (2009 a 2015) y ex director de Partidos Políticos del mismo Instituto. Correo: jorge.manriquez.centeno@gmail.com