Alito es una verdadera caja de sorpresas, agarró al PRI caminando y lo ha postrado, lo replegó a una condición crítica, ahora anda en silla de ruedas con riesgo a empeorar su situación. En el poco tiempo de su gestión el PRI de por si enfermo, fue conducido a su más crítica situación, esta en serios riesgos de desaparecer en varios estados, en Quintana Roo conservaron su registro de panzaso, no levantó, no causó más que lástima al no ganar ninguno de los XV distritos y ser relegado al quinto lugar en la elección por la Gubernatura..

Este es el espejo de varias entidades, Alito está dedicado a defenderse de tanto ataque, esta como los pronósticos deportivos más lo que se le acumule esta semana. No hay trabajo político, no hay acercamiento con las bases es más, ya no tienen ni Comités Seccionales, no hay Sectores, Sindicatos, sus líderes emigraron a otros brazos, se quedó solo con los membretes, esta vacío, hueco, transparente y parece que las dirigencias no se han percatado, ojalá de favor alguien les diga que ya no hay nadie, ni para apagar la luz..