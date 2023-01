A principios del pasado Diciembre había un furor en nuestros legisladores federales por dar su Infome Legislativo, a grado tal que la diputada itinerante del distrito federal 2 Anahi (la Bella) González, perdió de nuevo la brújula y lo dio primero fuera de su distrito. Hizo su evento en Cancún para contar con todo el apoyo y respaldo de la Gobernadora Mara Lezama y con la distinguida presencia del tabasqueño Rafael Marín.

No le importo el desdén, el que dirán, el olvido, ni que no estaba en su distrito no, ella estaba en su papel modo diva para que le rindan pleitesía, sentía que estaba en la alfombra roja de Hollywood, luces, flashazos, poses, fotos, selfies, entrevistas, todo un arsenal publicitario a su alrededor..

El contenido del informe era lo de menos, lo importante era hacer ruido y conseguir que la voz autorizada de Rafael Marín la destapara como aspirante a la Presidencia Municipal de Benito Juárez.

Una auténtica falta de respeto para Ana Paty Peralta que apenas tenía 2 meses en el cargo, eso no importaba, la fiesta estaba en su apogeo y esos errores para los Morenos eran menudencia….

Después para lavar su error fue a Chetumal y solo con su grupo de Morenos, escasas prófugas y franeleros, algunas andaban tratando de cazar a Mara para recordarle su compromiso de incluirla en algo, me escuchas Arleth, de verdad que el cinismo y la desvergüenza son sus eternas acompañantes.

Luego el arlequín de Alberto B4tum,así pone su apellido, se siente la reencarnación pura de los Morenos, no se ha percatado que en la Cámara de Diputado es kuch papeles, solo levanta cartulinas y grita como lobo despavorido a la señal del Coordinador de la fracción, lamentable su actuar.

Así siente que le cumple a su distrito y le cumple a Quintana Roo . Sus resultados son como la barba polaca del chino lala, nada pol aquí, nada por allá.

Pero y en todo esto donde andan nuestros Senadores, Marybel es la más activa pero pensando en su futuro, abandono la curul muchos meses, en una aventura infructuosa, sus posibilidades no solo eran mínimas sino que la red de seguidores que tejió ya la han abandonado por su actitud “personalísima, es fiel practicante de la doctrina del ”Yoismo”, al igual que su fiel escudero, su consorte Parra..

El 2022 es un año que nunca olvidará, todo le salió mal, es más ni la JUGOCOPO le tocó y se regreso al Senado más aporreada que la perrita del kay. Ahora viajo a pasear a España a la FITUR, fue a espiar a su tormento Mara Lezama, porque de productivo no tuvo nada su viaje.

Los domingos anda recorriendo los Tianguis de Cancún, cree que con ello su popularidad aumentará, ha abandonado sus compromisos con la militancia, con la ciudadanía, nada le interesa más que su obstinación por ser Presidenta Municipal de Benito Juárez.

Esto nos remite a que Morena esta cometiendo los mismos errores de sus adversarios politicos, no están generando cuadros, los que están ya se engolosinaron con el poder y le están cerrando la puerta a otros. Algunos pretenden reelegirse, otros cambiar de puesto, pero son los mismos, son los mismos rostros y no son Morenos verdaderos, son oportunistas que se incrustaron como externos y los auténticos militantes están encuevados en las catacumbas del olvido. Ya vieron como se destruyó el PRI y no se hincan, no les interesa, total son expertos en cambiar de Partido..

Ante todo esto sus resultados son magros, negativos, escasos y sus cartas de presentación ya presentan muchos borrones. Marybel ya no cuenta con aquel ejército de antaño, los abandono por seguir una estrella solitaria y abandonó la constelación donde podrían caber muchos.

En su fiesta, solo ella quiere bailar por eso va a los Tianguis porque ahí no la conocen pero tampoco levanta polvo. Melitón es más Marista que cualquiera y cuando quiera le cerrará el acceso y la Senadora se quedará de nuevo en la banqueta o Será que no descarta ser tianguista por aquello de su mala suerte? De verdad que el poder enferma, este es el mejor ejemplo, no lo cree usted.?..

PD. En otra columna comentaremos de los otros dos Senadores fantasmas Mayuli Martínez y José Luis Pech … Este Colectivo se solidariza con la familia del estimado Periodista Pedro Noh Canto quien ayer partiera a su cita con el Creador. Lamentable pérdida, era un excelente Periodista pero era mejor Amigo..

Mejor seguir caminando y cantando “ te conocí en un Tianguis un sábado al mediodía, entre la gente y los puestos grilla era la comidilla. Te detuviste a mi lado a ver que cara tenia, andas buscando mi voto el me decía. Y me dijiste no te va a ir muy bien, mejor quédate en la Senaduría “, sino al rato que vas a hacer”?