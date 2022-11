De las siete presidentas municipales de Quintana Roo, al menos tres de ellas son las que destacan por su trabajo a favor de sus gobernados. Se trata de la alcaldesa de Isla Mujeres Atenea Gómez Ricalde, la de Benito Juárez Ana Patricia Peralta de la Peña; y la de Solidaridad Lilí Campos Miranda.

¿Por qué digo que destacan en su labor?, porque Atenea Gómez Ricalde desde que tomó posesión el año pasado empezó a preocuparse por el medio ambiente y la promoción de las bellezas de la isla. Su primera acción fue la de limpiar el Centro de Transferencia de la basura acumulada durante varias administraciones y colocar a Isla Mujeres como un destino turístico seguro y amigable con la Naturaleza.

En el caso de Ana Patricia Peralta de la Peña, a pesar de estar acotada por el vicio de la administración pasada, logró la estabilidad política y económica de Benito Juárez, además de ser una Presidente municipal que confía en los benitojuarenses al grado que no tiene escoltas, porque como dice el dicho, “el que nada debe, nada teme”.

“Pato”, como le dicen sus allegados, está acostumbrada a trabajar contra marea, disciplinada institucionalmente, no quiere decir que no ejerza su propio estilo de administrar el municipio, tiene su propio sello que la caracteriza y es una mujer sin hipocresía, sin máscaras, en otras palabras, sus acciones son sinceras y no posadas como la mayoría de las políticas que han llegado a ese cargo.

En cuanto a la alcaldesa de Lilí Campos Miranda, solo hay que decir que el próximo 17 de noviembre será homenajeada por el Círculo Nacional de Periodistas (Cinpe) con las “Palmas de Oro”, galardón que es otorgado a figuras públicas que se destacan en sus campos y ella lo recibirá por su “significativa carrera política y en el servicio público, particularmente su exitoso cargo como presidenta de Solidaridad.

SASCAB

Ayer compareció ante las Comisiones Unidas el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, donde fue cuestionado por las diversas irregularidades que existen en esa empresa paraestatal.

Al fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el diputado Mauricio Prieto Gómez consideró una “burla” el que haya acudido a San Lázaro Manuel Bartlett, pues a un año de distancia de su anterior comparecencia, la situación en el país sigue igual, pues se ha encargado únicamente a denostar el trabajo de los legisladores.

“Aquí no es bienvenido Manuel Bartlett, no le creemos a su informe”, declaró el legislador al afirmar que “es una burla decir que el aumento al recibo de la luz es por los gobiernos neoliberales y no puede acusar al pasado, porque usted formó parte de él”.

SACBE

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen con Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el ejercicio fiscal 2023, cuyo gasto neto total previsto asciende a 8 billones 299 mil 647 millones 800 mil pesos, el cual representa un incremento en términos reales de 11.6 por ciento, respecto a lo aprobado para 2022.

En Quintana Roo, el Presupuesto de Egresos para el 2023 podría llegar hasta los 40 mil millones de pesos; siempre y cuando los diputados locales puedan tener el tiempo necesario para su discusión y no pongan de pretexto que “se les fue la luz” para poder hacer su trabajo.