La semana pasada posicionándose en las redes sociales, El Gobernador de Nuevo y su esposa, activaron su campaña para seguir en la ruta de la publicidad digital.

Samuel García gobernador y Mariana Rodríguez Cantú, esposa e inlfuencer en redes sociales, se muestran con un menor de edad en sus cuentas digitales.

El antecedente, para poder mostrar este menor, fue su extracción del DIF por el Gobernador y su esposa. Este procedimiento, mencionaron fue bajo el esquema de “adopción temporal”, procedimiento que hasta el momento parece no existir para poder sustraer un menor de edad en custodia del DIF.

Y como lo hemos mencionado en varias ocasiones, el efecto “bumeragn”, en las campañas digitales a veces cuesta muy caro. También hay que recordar, que no es lo mismo ser candidato a gobernar, ya que las responsabilidades cambian rotundamente.

Al parecer, se entiende, que la estrategia de comunicación para Samuel García, por lo menos en la parte digital recae en su esposa Mariana. Ahora, el comunicar no es solo crear ideas de transmisión de mensaje; sino cuidar siempre la parte legal y, en este caso al parecer hubo mal asesoramiento o, exceso de confianza, como suelde suceder cuando se llega al cargo.

Sin embargo, a pesar del revuelo que se ha dado, el gobernador Samuel García, explicó a través de un medio de comunicación que no hubo irregularidad.

Si es verdad que no hay una falta en la acción de sacar un menor de edad, eso lo determina la autoridad, pero en la parte mediática digital, ya tuvo su costo negativo.

La pregunta sería y mientras quién gobierna Nuevo León.

Ya de vuelta a palacio nacional.

Ahora con la novedad, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, es atendido con un cateterismo. De ahí, se desprende el expertis en redes sociales, donde se convierte en #TT #AMLOHOSPITALIZADO acerca de su atención médica.

Así como respuesta y haciendo uso de sus canales digitales, el presidente Andrés Manuel López Obrador, transmite un mensaje por YOUTUBE, para explicar la situación médica.

Dentro de este video, con una duración aproximada de siete minutos y fracción, explica su salida de hospital Central Militar y que su procedimiento de cateterismo cardíaco fue totalmente controlado y recomendado por los médicos que lo atienden.

El mandatario mexicano de 68 años de edad, aparece en el video de la red social, explicando no solo que se encuentra bien, sino que tiene previsto su “testamento político”, en caso de que algo le sucediera. El objetivo, de este documento que no dio a conocer, es no detener la llamada cuarta transformación del país.

Independientemente, de que su situación de salud es cuidada y controlada, es que la realidad sin ser médico, alguien condición de padecimiento cardiaco, hipertensión y más de sesenta años de edad, siempre tendrá un alto riesgo y más, si es el presidente de un país.

