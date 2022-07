A principios de semana se dio a conocer una lista de nombres propuestos por la gobernadora electa Mara Lezama para encargarse del proceso de entrega-recepción. Es una buena actitud, un buen signo de madurez política para evitar sobresaltos y al final digan que de eso no sabían.

Carlos Joaquín deberá hacer lo propio para que ambos grupos empiezan a coordinar sus trabajos. El cambio de gobierno conlleva muchas cuestiones que están fuera de la vista del público, no sólo es entrega de material humano, equipo de trabajo, edificios, vehículos, instalaciones, propiedades, cuentas por cobrar, lista de deudores, pago a proveedores y un sinfín de cuestiones que deberán esclarecer antes de la partida de los funcionarios.

Recordemos que varios municipios no fueron entregados con este método, varios exPresidentes huyeron antes, abandonaron sus responsabilidades y dieron indicaciones a sus subalternos que lo hicieran, cosa que tampoco ocurrió. Lo interesante de este hecho es que hasta hoy la Auditoria Superior y la Fiscalía no han dado resultados, no han informado del avance de las averiguaciones, menos han citado a comparecer a varios “angelitos” lo que los convierte en cómplices por su ineptitud y su silencio.