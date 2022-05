Ayer arrancó la Edición 46 del Tianguis Turístico México 2022, en Acapulco, Guerrero. Los retos son varios, pero está centrado en la recuperación económica y dinamizar la actividad turística en todo el país.

Sin embargo, en el caso específico de Quintana Roo, tendrá que adecuar su futuro turístico en la diversificación de los productos con respeto al medio ambiente; aprovechar la construcción del Tren Maya y la conectividad aérea, con la suma del nuevo aeropuerto de Tulum, que está en territorio de Felipe Carrillo Puerto.

Según la ya saliente Secretaría de Economía del Gobierno de Quintana Roo, trabajan cuatro programas de desarrollo turístico en torno al Tren Maya, focalizados en Tulum y el sur del estado, con el objetivo de atraer mayores visitantes, pero no dieron detalles de tales programas.

Pero la propuesta es integral, porque de acuerdo con el secretario de turismo de México, Miguel Torruco Marqués, en este Tianguis harán la entrega de una propuesta de 62 opciones de paquetes y recorridos a través de las estaciones del Tren Maya, que consideraban, además de Quintana Roo, las estaciones en Yucatán, Campeche, Chiapas y Tabasco; con 190 atractivos o destinos complementarios de turismo cultural y de naturaleza, que permite identificar los puntos de interés turístico para elegir estancias de una a tres noches en la zona de cada una de las estaciones del Tren Maya; lógicamente, esto será después del 2023.

Otro reto que tendrá Quintana Roo, es adecuar su infraestructura carretera y transporte terrestre, para ser efectivo con la demanda de los aeropuertos internacionales de Cancún, Cozumel, Chetumal y el de Tulum; y no dejar en manos de un solo gremio la movilidad de los pasajeros, pues ya sabemos los conflictos que arman los taxistas en las centrales aéreas.

Hay todavía potencial turístico en el sur de Quintana Roo, como el ecológico, el gastronómico, el cultural, el histórico y el de naturaleza; solo falta el interés por desarrollarlos por parte del Gobierno del Estado, asunto que será de la próxima administración 2022- 2027.

SASCAB

Pese a toda la guerra sucia que le han hecho sus adversarios a Estefanía Mercado para que no llegue a la diputación local de Playa del Carmen, ésta avanza a paso firme bajo las siglas de Morena-PVEM-PT-FxM y es la favorita para ganar el distrito 10; por eso ya está preparada mentalmente; “quiero hacer las cosas bien, hacer la diferencia en un Congreso que sirva a la gente y trabaje para el pueblo; por ello me comprometo hacer todo lo que esté a mi alcance en beneficio de la ciudadanía, con la responsabilidad de servir a Playa del Carmen y a nuestro Estado”, me dijo Estefanía. Ahí se las dejo…