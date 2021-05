Por Martín G. Iglesias

El Delegado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal en Quintana Roo, Humberto Aldana Navarro, no solo tiene la tarea de unir a los diferentes grupos del partido, sino que ahora también debe enfrentar los procesos legales que hay contra sus candidatos y candidatas.

Hasta ahora no ha logrado detener a la fracción de su partido que solicita la separación de Morena de la alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que aunque los disidentes seguidores de la senadora Marybel Villegas Canché, digan que no van contra el proyecto de su candidata a la presidencia municipal, Mara Lezama Espinosa, las manifestaciones sí demuestran que van contra ella y su planilla.

No me atrevería a decir que detrás de cada acción contra Morena están los operadores políticos del Gobierno del Estado; así como tampoco diría que es una guerra sucia que hay contra este partido; primero, para que no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados; segundo, para que no gane los municipios que concentran el mayor número de votantes en Quintana Roo: Benito Juárez con el 44.61 por ciento y Solidaridad con un 21 por ciento.

Si bien es cierto que algunos actores políticos de Morena se han excedido en sus acciones, pero es al partido que le corresponde dar respuesta, como el caso de la impugnación que interpusieron morenistas por la designación de candidatos en Isla Mujeres, Benito Juárez y Solidaridad; así como la destitución de su candidato a presidente Municipal en Othón P. Blanco, Luis Gamero Barranco.

Hasta ahora el último juicio que tiene que contestar la dirigencia Morenista es que los magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenaron de forma unánime que Luis Gamero Barranco fuera incluido en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, por un plazo de 5 años, por haber intentado retirarle la candidatura a Yensunni Martínez, quien aspira a síndico en su misma planilla en Othón P. Blanco.

Esta inclusión podría significar que la coalición Morena-PT-PVEM-MAS estaría obligada a reemplazar a Luis Gamero como candidato, si el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) ordena revocar su registro.

Concluyo al decir que entre más grande sea un partido político, donde aglutina a algunos que está comprobados que no son de gran solvencia moral, mayores serán sus problemas. Morena y sus militantes hoy tienen el reto de cerrar filas en torno a sus candidatas y candidatos, o enfrentar la derrota en las urnas, pues aunque no quieran hacerlo de manera directa, indirectamente ayudan a los adversarios de este partido.

SASCAB

Bien por el diputado local José Luis Guillén López quien se pronunció en contra de la violencia generada en el estado contra las candidatas, candidatos y personas relacionadas con las campañas políticas. Puso de ejemplo lo que pasó en Tulum que calificó como “bastante desagradable, debe prender las alertas de todos los niveles de seguridad”, expresó sobre el incendio de un auto de lujo marca Audi ocurrido en la colonia Mayapax, presunta propiedad de un exfuncionario y actual integrante de la campaña de Marciana Dzul Caamal.

“Le prenden fuego a un carro en el centro simplemente porque participan en un proyecto político y creo que no es correcto”. Exhortó a las autoridades a actuar al respecto.