El pasado viernes circuló la noticia del fallecimiento del ex Presidente Luis Echeverría Álvarez en su casa de Cuernavaca, Morelos. Solamente había cumplido 100 años de edad y era uno de los seis ex Presidentes vivos que fueron afectados con el retiro de su pensión Presidencial que ascendía a 205 mil pesos mensuales; aunque Carlos Salinas había declinado recibirla y Felipe Calderón la donaba a una Institución de asistencia social..

Durante su actividad pública se presentaron eventos que marcaron parte de la historia de este País, hubieron críticas muy fuertes por la dureza de su política de seguridad, pero también le apostó en grande a la Ciencia y la Academia. Eran tiempos de una renovación mundial y predominaba la doctrina del Peace & Love, hacer el amor no la guerra..

El mundo estaba en una etapa de relax, de reflexión, de la búsqueda de los valores, del refugiarse en la música de los Beatles, los Rolling Stone, de decirle al mundo basta de las guerras, de los odios raciales, de las pugnas que generaban enormes diferencias entre los países y continentes. África, América Latina seguían siendo una asignatura no atendida como debería ser, la polarización mundial percibió a naciones poderosas, otras desarrolladas y otras más en vías de desarrollo donde se encontraba México, que luego se denominó del Tercer Mundo..

Una navidad se le ocurre al Presidente Luis Echeverría acudir a la cena navideña en la población de Bonfil, en ese entonces no había servicio de banquetes, de renta de mobiliario, de organizadores de eventos y como se pudo se realizó la cena en donde la camaradería fue la reina del evento. Al final todo lo utilizado lo donó a la comunidad..

La gente de Bonfil quedó agradecida por ese “ detalle” del Presidente Echeverría, por ello varios pobladores encabezados por autoridades y a iniciativa de Silvestre Córdoba apenas se enteraron de su fallecimiento, le rindieron homenaje con una ofrenda floral a su busto que se encuentra en el parque del poblado. Es más la casa ejidal lleva el nombre del ex Presidente, “honor a quien honor merece”..

Quintana Roo debe estar agradecido ya que por sus múltiples respaldos y apoyos es hoy un estado económicamente solvente y ejemplo de cómo se deben hacer las cosas.. Sigamos por la vía de la construcción de caminos de paz, de no violencia, evitemos los resabios, los enconos que solo hacen daño y al final la historia es quien dará el mejor juicio, no sigamos enfermos del pasado, intentemos superar etapas de tragedia y dolor.

Este País ha sufrido mucho para poder consolidarse, pongamos nuestro mejor esfuerzo y trabajemos en conjunto antes de levantar la voz de odio y reclamo. No seamos más vengadores anónimos que combaten contra los molinos de viento. Una de las mayores virtudes del hombre es el “agradecimiento “, practiquémoslo la vida es tan corta para estar enfermos de agravios, malos pasajes, odio y a veces de pleitos que no son de uno. Aprendamos a vivir en paz…

Mejor seguiré caminando y cantando “ ¡Hey!, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí. ¡ Ya Ves!, tu nunca me has querido ya lo ves, que nunca he sido tuyo ya lo sé, fue solo por orgullo ese querer”…