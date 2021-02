Melitón Ortega García, presidente de la Unión de Tianguistas y Comerciantes Ambulantes de Quintana Roo, hizo un llamado urgente a todos los socios a que respeten las medidas y protocolos sanitarios implementados por las autoridades estatales por la covid-19, pues está latente el riesgo de que se vuelva a prohibir su labor.

El dirigente advirtió que la actividad de los tianguistas está en focos rojos y en riesgo de que les impidan seguir trabajando, por lo que exhortó a los agremiados a cumplir con la sana distancia, usar adecuadamente el cubrebocas, disponer de gel antibacterial y respetar los espacios asignados.

“A partir de ahora únicamente se va a permitir a una persona por puesto, cuyo espacio permitido es de dos metros cuadrados, y a metro y medio entre uno y otro. Es necesario mantener la sana distancia evitar el amontonamiento de gente. Si no cumplimos nos van a cerrar”, advirtió.

Ortega García insistió en que todos los tianguistas contribuyan con estas medidas e igual enfatizó en que por ningún motivo se permitirá a más de una persona por puesto, pues han visto que lleguen con la nieta o varios niños que se quedan ahí.

“El que quiera trabajar en los tianguis tendrá que acatar las disposiciones, así que para comenzar no traigan a sus niños pequeños. Si no tienen dónde dejarlos, pues mejor que se queden en casa, para no perjudicar a los demás tianguistas”, señaló.

También insistió en que ningún tianguista podrá disponer de más de un puesto de dos metros cuadrados, sólo permanecerá una persona atendiendo, y “el que incumpla las medidas no se le permitirá quedarse”.

