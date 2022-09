Era bola cantada, no hubo mayor sorpresa, los espacios y las cuotas reservadas tenían que respetarse. Mara tuvo poco margen de maniobra, empieza acotada, cumpliendo compromisos de los auspiciadores de la campaña, de sus aliados políticos, de sus cuadros afines. El primer nivel del gabinete fue distribuido de acuerdo a intereses, compromisos pactados, ahora en el ampliado va a poner algunas de sus fichas, aunque habrá algunas que no les redituaran capital político, ni distinción y menos representatividad..

Desde el viernes hubo movimiento económico y político Chetumal, hoteles llenos, restaurantes con afluencia de gente, gasolineras, taquerías, es más hasta los perreros de las esquinas tuvieron excelente venta, ya tenía meses Chetumal extrañando este movimiento..

Los trabajadores de servicios generales estaban en friega, armando el templete y el domo por si llovía y al final el calor dominante fue el que estuvo presente, a grado tal que la Gobernadora hizo mención que no prolongaría mucho su intervención por el calor que todos estaban sufriendo, la carpa de lona generaba mucho y varias perfumadas sacaron su abanico de mano, el resto sufría y las prófugas sudaban, las gotas recorrían sus rostros, arrasando con su maquillaje y colorete, se soplaban entre ellas buscando como mitigar el calor, imagínese esa escena…

Mara es la novena Gobernadora, primera mujer, pero además la más veterana de todos con sus 53 años, don Jesús Martínez Ross llegó de 40 años, Pedro Joaquín de 30, Miguel Borge de 43, Mario Villanueva de 44, Joaquín Hendricks de 48, Felix González de 36, Beto Borge de 31 y Carlos Joaquín de 51.

Además Mara acabo con los “leños”, cozumeleños y Chetumaleños, impuso la moda de los “enses”, Cancunenses y Solidarenses, para inaugurar una nueva etapa.

Hubo mucho desencanto de los morenos, le faltó enjundia al evento de la explanada, por más arengas del conductor que gritaba Mara Gobernadora, no hubo la clásica alegría, la fiesta, el fandango se guardo ya que los verdaderos Morenos fueron sustituidos por los disfrazados Priistas tránsfugas que estaban en primer nivel. De nuevo fueron relegados ya que hasta en el gabinete los Verdes tienen las mejores posiciones.

La Sefiplan se le asigno a un Verde que apenas hace un año termino su licenciatura en Economía, la de Obras Públicas se la dieron a una mujer que está involucrada en el desfalco de Juan Carrillo en Isla Mujeres y además es desértora del Pri, navegando ahora en el Verde. Pablo Bustamante del Verde le dan la Secretaría de Desarrollo Social que tendrá otras funciones según dijo hoy la Gobernadora en su discurso..

Los Morenos verdaderos fueron de nuevo arrinconados por eso su molestia y enojo en el evento de la explanada, se llenó pero por las visitas no por los Morenos capitalinos que se negaron a asistir. Mara ya debe saber que Yensunni no es confiable, es mejor trabajar con Gamero, con Mimi Rodríguez así abriría su abanico de opciones. Marybel ya está en la lista de Pixanes nunca fue mencionada, pero insiste en que seguirá en platicas con la Gobernadora, no se ha enterado que el gabinete ya se integró

La expectativa por ser la primera mujer la dibujo mucho en su discurso y olvido de entrada a los demás segmentos, la mujer tendrá mayores atenciones según dijo y solo hay que recordarle que ninguno de los ocho antecesores practico la misoginia, la atención debe ser por igual, la ley es pareja y con derechos y obligaciones pero en una balanza igualitaria, no debe haber venganzas de sexo y menos preferencias por filiaciones, ya que eso no sería justo ni recomendable..

Los Dignatarios Mayas verdaderos dueños de este territorio, le entregaron el “Bastón de Mando”, que significa la entrega de su confianza, la aceptación de ella como su autoridad y esperan que sea un gobierno bueno, equilibrado, justo, honesto y que mejoren las condiciones de los Mayas..

Mara ya quedo instalada, a partir de hoy es su Responsabilidad, se le noto contenta, alegre, animada y más que su familia compartió con ella estos momentos de felicidad. Hay buenos pronósticos, además se portó como una dama con Carlos Joaquín, ningún ataque ni malas palabras, lo atendió con clase, con pedigree y eso es ya decir bastante.

Bien arropada por muchos Gobernadores, dirigentes de su Partido, de su amiga Claudia Schiebaum y gozó a plenitud su toma de protesta. Es la única que se puede ufanar de contar con la deferencia real y verdadera del Presidente de la República, quien está presente en el estado supervisando su obra cumbre, “el Tren Maya “, ello le permite visitar continuamente el estado para supervisar los avances..

Hay mucha expectativa para ver si impone su sello y cambia la historia de este estado. Se espera mucho de ella y de su equipo, al final los Chetumaleños quedaron como simples anacoretas, contemplando, observando, mirando pero sin participación, es allí donde tiene que abrir la ostra para que el cariño guardado de los Chetumaleños se le entregue.. Esa no es pequeña labor…

Hoy se cumplen 8 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuantos más tendrán que pasar para que la luz de la verdad, ilumine lo oscuro de este caso?…

Mejor seguiré caminando y cantando “ sueñame, sueñame Quintana Roo, sueñame tal como soy un juglar alegre y soñador . Sueñame no me vayas a olvidar, quiero estar dentro de ti, cuando el sol te empiece a acariciar”.