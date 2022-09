La llegada de Marciano Dzul Caamal al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), llegó para sumar, es uno de los activos más significativos que tiene ese partido, no solo por ponerse a la cabeza de todas las y los presidentes municipales emanados de ese partido, sino por el amor que tiene a Tulum y a Quintana Roo.

Y sí, para trabajar a favor de la gente, es necesario cumplir con la máxima de “amarás a tu prójimo como a ti mismo” y Marciano lo sabe bien, pues su formación ha sido bajo las reglas cristianas; además de contar con el localismo, con la herencia de la gran Cultura Maya.

Es, en gran medida, un presidente municipal que cumple con los preceptos más añejos del líder moral de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que ha llevado a la práctica sus frases como “por el bien de todos, primero los pobres”; “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”; y “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.

De los municipios gobernados por Morena y sus aliados, como Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos, Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Othón P. Blanco, el presidente municipal de Tulum supera en mucho los programas de gobierno de sus homólogos, en la eficacia y eficiencia de los servicios públicos, en el ordenamiento territorial, en las obras públicas, en la seguridad; así como en el manejo responsable de los recursos públicos; todo ello enmarcado en el respeto al medio ambiente.

No cabe duda de que la experiencia se antepone a los buenos deseos, pues es el único que ya ha pasado anteriormente por la administración pública; además de saber trabajar en equipo y dejar que cada uno de los responsables de las dependencias, puedan realizar sus actividades; él mismo reconoce que solo no podría hacer un gobierno para “creer, crecer y transformar”.

De los 11 Informes de Gobiernos Municipales, el de Marciano Dzul Caamal fue el más organizado, el más elocuente y el que tuvo mayor cobertura de medios. Pero también fue el que dejó de manifiesto que recibió un municipio desordenado, saqueado, en ruinas y con deudas; pero llegó a reconstruir.

Aún recuerdo el final de su discurso que fue contundente: “En este año he confirmado que se pueden afrontar los problemas y los retos con la condición de que tengamos la voluntad y la fuerza de enfrentarlos juntos, sin necesidad de renunciar ni a los sueños ni a las convicciones… Tienen mi firma y mi palabra de que desde Akumal hasta Sian Ka’an, de Chanchen Primero a la Zona Costera, Tulum seguirá siendo tierra de bondad”. Ahí se las dejo…

SASCAB

Será esta semana cuando la gobernadora electa, Mara Lezama Espinosa, le despeje la duda a las y los quintanarroenses de quiénes serán los integrantes de su Gabinete, legal y ampliado, que le acompañarán en la compleja actividad de gobernar.

Aunque suenan algunos nombres, todavía falta que oficialmente Lezama Espinosa los dé a conocer. Al tiempo…