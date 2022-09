Estamos a solo 5 días de la toma de posesión de Mara Lezama, las golondrinas ya se escuchan en varias oficinas de gobierno. La melancolía se dibuja en la cara de varios empleados, a quienes les dijeron que repetirían en sus puestos y ahora están viendo su realidad.

El tiempo está avanzando y la lista del gabinete aún no sale. El humo blanco de la residencia de Mara aún no se deja ver y esa incertidumbre, se empieza a tomar en desconfianza, en negarse a compartir la lista de los elegidos, para que la opinión pública los aprueben o los masacren. Lo cierto es que la caballada capitalina está muy flaca, rancia y vieja; muy pocos cuadros nuevos..

Hay esperanza que no se repita esa reingeniería, que a luna de miel no sea efímera, que las promesas de campaña no las pongan en el baúl de los recuerdos, que por fin los Chetumaleños puedan ver la luz de la esperanza ya que a Yensunni no se le puede pedir nada, podría despertar, mejor es dejarla dormir, se nota que le quedo grande la yegua.