Un reciente informe del Banco Estatal de Datos de Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (Baesvim) revela que Quintana Roo es la entidad con más casos de violencia contra mujeres en todo el país.

Señala también que Benito Juárez es el municipio con más reportes de delitos cometidos contra mujeres, especialmente en los asentamientos irregulares, donde se carecen de programas específicos para atender el problema.

Según el Boesvim, de enero a septiembre de 2022 en Quintana Roo se registraron 36,582 casos de mujeres violentadas, lo que arroja una tasa de 3,971 casos por cada 100 mil habitantes.

Esta tasa es cuatro veces mayor a la obtenida en Nuevo León, la segunda peor entidad para las mujeres este año.

Los datos revelan también que seis de cada 10 casos de violencia hacia mujeres en Quintana Roo (57.6%) han ocurrido en Cancún y que las violencias psicológica, física y sexual han sido las más comunes.

Todo esto hace lógico el cambio que se dio este jueves en el Congreso del Estado, donde la Comisión de Seguridad Pública fue reasignada, para que en adelante sea presidida por una mujer, por Mildred Avila Vera, quien a lo largo de su carrera política se ha dedicado justamente a atender situaciones relacionadas con la mujer.

La XVII legislatura arrancó en septiembre pasado con Isaac Janix como presidente de la Comisión de Seguridad Pública, pero la personalidad del político cancunense no hizo clic con el jefe de la policía estatal, el contralmirante Rubén Oyarvide Pedrero.

Y cuando no hay empatía y simpatía, el trabajo simplemente no puede fluir.

Por ello, la decisión que tomó la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso para designar a Mildred Avila como nueva presidenta de la Comisión de Seguridad Pública es, sin lugar a dudas, una decisión acertada.

Mildred Avila realiza desde hace varios años una importante labor social en Cancún, lo que le ha permitido conocer perfectamente lo que la gente requiere en materia de seguridad.

Conoce a profundidad los problemas por los que atraviesan las mujeres, los riesgos y peligros a los que están expuestas.

Cuenta, además, con una capacidad política, de gestión y sensibilidad como pocas personas relacionadas con la política hoy en día.

Es amplia conocedora de los temas de género, de modo que será un apoyo invaluable para la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía, especialmente en esta etapa en la que el gobierno de Mara Lezama Espinosa pretende priorizar en acciones integrales que protejan a la mujer.

Sin duda, el papel de Mildred Avila desde el Congreso en estas tareas será relevante e importante y, seguramente, como suele hacerlo en cualquier encomienda, cumplirá con lealtad, compromiso, eficiencia y discreción.

