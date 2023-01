El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Quintana Roo, tiene las pilas puestas y a pesar de sus diferentes ‘tribus’, lograron ponerse de acuerdo para iniciar con el establecimiento de unos tres mil comités que promoverán a sus posibles candidatos y candidatas para la elección del 2024, donde renovaremos la Presidencia de la República, El Senado, La Cámara de Diputados, y de manera local las Presidencias Municipales y la Legislatura.

Contrario a la oposición que, en el caso del Partido Acción Nacional (PAN), aun no han logrado establecer oficialmente su Comité Directivo Estatal (CDE) por cuestiones de guerrillas internas, pues algunos exdirigentes no quieren dejar de recibir sus beneficios por negociar con otros partidos.

Por el lado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), no hay quien saque la cara, menos ahora que no tienen representación Legislativa; y Movimiento Ciudadano (MC) todavía está ‘muy verde’ para sostener una elección por sí solo. El Más Apoyo Social (MÁS), a pesar de tener representación legislativa, no ha podido construir por sí solo una identidad, es atribuible a si dirigente Estatal, José Monroy, que no tiene ni idea de dónde está parado.

Específicamente en Quintana Roo, parece que el ‘matrimonio’ de Morena con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) va para largo, no solo en el 2024, sino en las elecciones por venir, al menos, así lo dicen los propios morenistas. Ahí se las dejo…

SASCAB

Y el regidor benitojuarense, Jesús de los Ángeles Pool Moo, hizo una declaración que para algunos era sospecha, pero él lo afirma; es que parte de la molestia que ha originado los conatos de violencia entre taxistas del Sindicato “Andrés Quintana Roo” y operadores de Uber, se debe a que los primeros no se sienten correspondidos, tras haber pactado con Rodrigo Alcázar Urrutia, titular del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), previo a las elecciones del 5 de junio.

Dicho funcionario estatal, en ese lapso, presuntamente le aseguró al Sindicato taxista que no iba a permitir la entrada de Uber, “y ahora sufre las consecuencias… Es aquí donde entra la expresión ‘a toda acción hay una reacción’. Hoy ha sido demostrado que haber pactado y haberle pedido el voto al Sindicato de Taxista ‘Andrés Quintana Roo’, y haberles dicho que votaran por ellos e iban a prohibir la entrada de Uber, no trajo nada bueno”. Al tiempo…