Edgar Pérez Briceño

Apenas esta en vísperas de asentarse esta nueva administración y varias actrices y personajes ya piensan en el siguiente paso y por ello están descuidando su responsabilidad. Los políticos locales creen que solo sus cofradías, serán premiadas con nuevos cargos y por ello los golpes bajos, las luchas intestinas, los jalones de pelo, la mala mirada, los comentarios subidos de tono y lo más dramático, hacer como que los demás no existen..

El pleito soterrado se da entre el Partido en el Poder y su concubina el Partido Verde, varias ya están sin pelo hasta su mollera se les ve, parecen águilas calvas, todo por los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel, que tienen bastantes recursos y excelentes captaciones de ingresos..

Recordemos como se la hicieron difícil a Marybel Villegas quien descuido a su bebé por hacerse presente como Coordinadora General de la Campaña , en el papel estaba su nombramiento ya que en la práctica la campaña siguió su curso sin sus indicaciones, no fue tomada en cuenta. Desde allí se libraba una lucha silenciosa, el grupo Marista no estaba dispuesto a ceder sus posiciones, tenían el control en los municipios con las alcaldesas y solo seguían una voz, la de la candidata, nadie más. Así este encargo de Marybel paso de noche, no existió y al no existir ninguno de su incipiente equipo fue convocado al Gabinete. Verdad Gamero?..

Ella no alcanzó el liderazgo de la Jugocopo, tiraron por la borda su experiencia, sus relaciones y le apostaron al futuro, cerrándole las puertas y eso la orilla a regresar al Senado hace unos días..

Marybel da la impresión comparativa con el “och”, el tlacuache o zorro, por más que lo apalees finge morir y cuando te descuidas, huye, corre, se va.. Ahora toda golpeada políticamente, se volvió a dejar ver y activo sus redes que dieron cuenta de su paseo sabatino en un Tianguis de Cancún, más solitaria que la bikina, bueno ni Melitón que es el guru de esos pequeños negocios se dejó ver con ella.

Luego dio una rueda de prensa y manifestó su rechazo a la labor del Fiscal, con esto pretende decir, hey, véanme, aquí estoy y que creen? Sigo viva y voy por Cancún..

Es donde surge la interrogante, porque mejor no ofrece resultados con su labor en el Senado? Esa sería su mejor carta de presentación y la avalaría para lo que sigue. Así evitaría estar medrando cariño y atención. Además esta jugando con la corcholata equivocada, cuando menos aquí en el estado y eso no se perdona…

Los Verdes ya se sienten dueños de esa candidatura, la de Benito Juárez tienen a Ana Paty Peralta quien aspiraría a reelegirse, tienen a Pablo Bustamante y otros noveles políticos con pedigree. Morena tiene apuntada a la diputada viajera Anahi González, quien parece chica de calendario, solo se ve en fotos, a diferencia de Marybel goza del afecto y cariño de la dirigencia estatal de Morena..

Este es un ejemplo claro, como el saltibanquismo político sigue vigente, sigue en uso y es tabla de salvación de muchos para blindarse de sus malos pasos. Debería legislarse la obligatoriedad de concluir los encargos de elección popular, eso evitaría ver a los mismos y refrescaría la clase política. En cambio ahora, el que ayer fue diputado, mañana será Presidente Municipal y luego seguiría rascándose para ver que le tiene preparado su futuro..

Así vemos a Renán Sánchez Tajonar quien ya aperturó su disfrazada casa de gestión e inició con su recorrido en las colonias de Cozumel, descuidando la Jugocopo y permitiendo que sigan los despidos y a los que se portan mal como el director de Relaciones Públicas quien causó un aquelarre, solo una amonestación y una palmada en la espalda, la próxima vez ofrécele más a la policía para que no nos evidencies, ponte XUX…

Mejor seguiré caminando y cantando “ mírame fijamente a los ojos y procura tratar de entenderme, no eres tu solamente quien pierde, este golpe nos hiere a las dos. Pero a mi no me falta valor y jamás he callado ante nada. Por favor no te sientas culpable, culpable soy yo”..