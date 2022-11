Las corrientes humanísticas vienen desde el siglo XV, ha venido modificándose de acuerdo a los tiempos y ha aglutinado a filósofos, teólogos, artistas, políticos, clérigos y científicos.

Ayer durante su discurso de “Cuatro Años de Transformación”, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó al mundo una nueva corriente (Modelo Político) a la que llamó “Humanismo Mexicano”, el que viene de la “grandeza cultural milenaria y de nuestra excepcional y fecunda historia política”.

Así, a los modelos de derecha, centro derecha, izquierda y económico liberal, Andrés Manuel López Obrador le suma el humanístico que para diferenciarlo de los de los demás le puso el calificativo de ‘mexicano’.

Delineó los ocho puntos que pude observar en esta nueva corriente: En lo político no aceptamos el derrotismo; en el terreno de la democracia consideramos básico actuar como el insigne presidente Francisco I. Madero, ‘sufragio efectivo no reelección’; el progreso sin justicia es retroceso, nuestra tesis es que no basta el crecimiento económico, sino que es indispensable la justicia; consideramos que lo fundamental no es cuantitativo, sino cualitativo; es fundamental desterrar la corrupción y los privilegios para destinar todo lo obtenido y ahorrado en beneficio de las mayorías del pueblo; la estrategia central del gobierno en el terreno de la política social descansa en respetar, atender y escuchar a todas y a todos, pero otorgando preferencia a los pobres y humillados; el ejercicio del poder sólo es puro y virtuoso cuando se pone al servicio de los demás; y, un profundo amor al pueblo.

Invitó a todos los asistentes a la marcha de los Cuatro años de Transformación para que sigan haciendo historia, continuar con el cambio de mentalidad, con la revolución de las conciencias y hacer realidad el humanismo mexicano.

Les comento que la esencia del humanismo, cualquiera que sea su versión, es una “doctrina que afirme la excelsa dignidad humana, el carácter racional y de fin del hombre, que enfatiza su autonomía, su libertad y su capacidad de transformación de la historia y la sociedad”. Al tiempo.

SASCAB

Hoy por la tarde visitará Isla Mujeres el secretario de turismo federal, Miguel Torruco Marqués, quien pondrá en marcha el programa “Ruta Mágica de Color” con la colaboración entre Comex y la asociación civil ‘Corazón Urbano’. Además, también hará la entrega de la renovación del nombramiento de Pueblo Mágico de Isla Mujeres.

Miguel Torruco Marqués, Mara Lezama Espinosa, Atenea Gómez Ricalde, entre otros funcionarios de los tres niveles de gobierno, recorrerán el centro histórico de la Isla; después de dar el primer brochazo de la pinta de fachadas en la escalera de colores de la colonia ‘la Gloria’. Ahí se las dejo…