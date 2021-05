Las benditas redes sociales. Seguro será una frase que pasará a la historia durante este sexenio y las estrategias digitales.

En encuestas recientes, del status de los candidatos a ser gobernador, este próximo seis de junio, nos invita al análisis de sus cuentas de twitter.

De los quince estados, siete punteros cuentan con mayor número de seguidores que sus adversarios. En sentido contrario, los otros ocho, a pesar de tener menos seguidores aventajan en las preferencias.

Empecemos con un ejemplo muy claro y obvio como lo es Baja California. La candidata por MORENA, PT y PVEM, Marina del Pilar Ávila, con menos seguidores que Jorge Hank, representando al PES parece estar en la preferencia del electorado. Aquí es importante destacar, que Lupita Jones, ex Miss Universo, por el PRI, PAN y PRD y sus más de cien mil seguidores, no le ayudaron en nada.

En otro ejemplo, tenemos a Baja California Sur. Francisco Pelayo, representante del PRI, PAN y PRD, con la cuarta parte de seguidores que el representante de MORENA y PT, Víctor Manuel Castro, tiene la ventaja para ganar en el estado.

Campeche es todo un caso en estrategia de campaña política de twitter para Layda Sansores. La ex alcalde de Álvaro Obregón cuenta con más de ciento cuarenta mil seguidores en su cuenta de twitter y, sin embargo, no le ha ayudado para liderar las encuestas; ya que, Eliseo Fernández, de MC con tan solo seis mil seguidores parece que va por el triunfo.

Alfredo Ramírez Bedolla, quien sustituye a Raúl Morón por MORENA y PT, en Michoacán; es otro caso de menos seguidores y estar en las preferencias. Carlos Herrera por PRI, PAN y PRD, cuenta con el doble que su adversario y se encuentra en segundo lugar.

Bueno, Guerrero no solo será un caso electoral para el análisis desde muchos aspectos. En lo que nos compete, Evelyn Salgado, representando a MORENA y, con una cuenta de no más de un mes de creación y con trescientos seguidores, aventaja en las encuestas.

En San Luis Potosí, ocurre el mismo efecto de menos seguidores y ventaja. Octavio Pedroza, por el PRI, PAN y PRD podría ganar la elección a pesar de contar con menos de la mitad que su adversario, Ricardo Gallardo, que cuenta con más de veinte mil seguidores.

Esto nos demuestra que el candidato no debe dejarse llevar por el tema de tener más seguidores para ganar una elección. Es cierto, que el participar en las redes sociales y contar con el apoyo de los votantes digitalizados, es un área de expertis para la estrategia de campaña. Sin embargo, no es absoluto y, es algo que se debe de trabajar no para campaña, sino en la creación orgánica de la cuenta.

Lo que, si será recomendable, en próximos ejercicios electorales, es analizar más a fondo estas cuentas, desde su creación, origen, desarrollo y verificación, para conocer su verdadera participación en una campaña.

