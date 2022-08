Si algo ha caracterizado a Jorge Emilio González Martínez (El Niño Verde), líder moral del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), es que sabe adelantarse a los hechos políticos y hacer alianza con otros partidos para poder ganar elecciones.

Por si no recuerda el lector(a), hace dos meses escribí mi opinión con el título “PVEM, el gran ganador”, donde expliqué el avance electoral de ese partido en Quintana Roo y como se convertía en la segunda fuerza política del Estado.

Pues bien, ahora el Verde va por el liderazgo en la próxima Legislatura, no solo con sus siete integrantes de su grupo legislativo, sino que están en plática con otros cuatro diputados electos: Julián Ricalde Magaña (FxM), Candy Ayuso Achach (PRI), Issac Janix Alanís (PT) y Diana Laura Nava Verdejo (MAS); quienes podrían llegar a ese partido antes que tomen protesta el próximo 3 de septiembre.

Súmele usted que hasta ahora el acuerdo entre el PVEM y su aliado Morena, es que este primer año de ejercicio Legislativo, los verdes presidan la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) con Renán Sánchez Tajonar; y el segundo año sean los morenos, quienes por cierto todavía no se ponen de acuerdo si va Marybel Villegas Canché como coordinadora del Grupo Legislativo o Humberto Aldana Navarro.

Pero no solo se trata del Poder Legislativo, sino que el Verde ha puesto ya sus ojos en los municipios de la zona norte y para el 2024 ellos tienen planeado disputar las presidencias municipales de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Cozumel; además de Othón P. Blanco con la excandidata a gobernador, Leslie Hendrick Díaz.

Y si en política el dinero manda, los del PVEM no tienen problemas en ese aspecto, son los que han realizado la operación de mantener estructuras electorales durante años para poder ganar elecciones. Al tiempo…

SASCAB

¿Qué tal la fiesta de la presidente municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez por motivo de su cumpleaños? Pues muy bien, lo celebró en la zona cañera. Me dicen que presuntamente la alcaldesa capitalina utilizó recursos públicos para la celebración de su onomástico. Ahí tiene tarea la Contraloría del Estado, porque “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”. Ahí se las dejo…