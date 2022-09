Hasta hace algunos años los dos grandes escaparates políticos eran la Cámara de Diputados y la de Senadores, de aquí salían, egresaban los próximos Gobernadores. Ser legislador federal era estar en la antesala del poder, era la zona dorada de la política por las relaciones, las alianzas, los contubernios y otras lindezas que a ese nivel existían..

Las formas se fueron perdiendo y el peso de los gobernantes en turno empezó a tener valor y la decisión presidencial no era ya tan respetada. Así inicio la debacle de ese poder que por años mantuvo al sistema político mexicano. El Partido en turno tenía bien aceitadas sus estructuras, sus sectores, sus organizaciones tenían cierta parte del poder y hay que reconocer que el propio ejercicio del gobierno, desgasta y hace que se reste influencia y se vayan perdiendo espacios y no se cumplan los compromisos..

Esto viene a colación ya que desde hace más de un año que no sabemos que labor desempeñan nuestros legisladores Federales, los Diputados y Senadores, recordemos que privilegiaron su posición política para intentar seguir sus sueños personalísimos. Los Senadores abandonaron sus escaños Marybel Villegas, Mayuli Martínez y José Luis Pech..

Los Diputados han pasado desapercibidos, nadie sabe sus logros, sus trabajos, en que han apoyado al estado, son una verdadera lastima solo sirven para pasar lista y cobrar de manera puntual. Ninguna actividad productiva, ningún resultado tangible, ningún informe en sus distritos, solo practican ser la Pandilla de Tobi, donde se reúnen con sus amigos..

Mayuli en una búsqueda efímera donde su vuelo fue muy corto, al pretender volar la Coalición de su Partido con el PRD, no le permitió elevarse y la convirtieron de candidata a Coordinadora de campaña.

Marybel se elevo tanto que al final se perdió, Mara siempre ha sido su coco, le ha ganado en todas, hasta en la reciente elección del Comité Estatal de Morena, ahora está preocupada porque se cumpla el “Acuerdo de Bucareli”, pactado bajo la sombra de Adán Augusto..

Esta jugando su última carta ya que su máxima aspiración actual es ser la próxima Presidenta Municipal de Benito Juárez, cosa que en realidad se ve distante ya que es bastión del Verde y difícilmente lo soltarán. Además sus afectos muy marcados a favor de Ricardo Monreal, poco le ayudan ya que Mara al igual que Layda Sansores han mostrado sus preferencias para Claudia Schiebaum para el 2024..

El jaloneo por el liderazgo del Congreso Local continúa, hay dos opciones o la nombran para cubrir el compromiso pero disminuyéndole a grado superlativo su poder y su influencia, en donde solo metería las manos para ponerse el overol y el otro seria dejarla como líder de Morena pero no de la Jugocopo, que podría recaer en Humberto Aldana.

Su pasado parece haberla alcanzado, sus actitudes pandilleriles, su vocación conflictiva y peleonera, su incierto estado de salud, su ambición desenfrenada, hacen que se esté dudando acerca de su futuro político. No es gente de confiar, ha bregando por varios Partidos, ha estado inmiscuida en muchos pleitos incluyendo Aguakan y no se ha distinguido por transitar sobre olas tranquilas, sino en aguas turbulentas.

De su suplente en el Senado, Gabriela López Gómez no hay señales de actividad menos de vida política, además no radica en el estado, entonces se ha perdido esa posición que es de las más importantes y nadie parece reparar en ello aunque le falten 2 años. A Marybel no le interesó dejarnos en orfandad, ella fue por su sueño y que el resto del estado se rasque como pueda…

José Luis Pech es otro meteorito de esa misma constelación, tuvo todo y a manos llenas, gozo de la deferencia Presidencial pero prefirió seguir su sueño que no era el mismo de la mayoría de los Quintanarroenses, metió licencia para su segunda aventura en pos de la Gubernatura, perdió era bola cantada, pero no solo perdió la elección, perdió su militancia en Morena y ahora anda refugiado en Movimiento Ciudadano, de ser mayoría, de estar en primeros lugares ahora se sienta en gayola y está empequeñecido, minimizado, desaparecido.

Otra Senaduría sin resultados sería factible y saludable que los próximos se comprometan a poner en primer lugar el interés colectivo por encima de su particular interés, no es justo que el estado no sea representado con calidad y capacidad, ahora que se percibe un desarrollo impresionante. Ya basta de esas Lagunas legales, de enviar representantes golondrinos que en lugar de lucir desprestigian al estado, no lo cree usted?..

Mejor seguiré caminando y cantando “ unos que nacen otros morirán, unos que ríen otros llorarán, aguas sin cauce es río sin mar, penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por quién vivir y a quien amar. Al final las obras quedan las gentes se irán, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual”.