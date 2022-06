Ayer, en el marco del “Día de la Libertad de Expresión”, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el plan de seguridad social para periodistas que se dedican a este noble oficio por su cuenta y que están desamparados, y se ha tomado la decisión de destinar un porcentaje del presupuesto de publicidad del gobierno federal (25%) del gasto total de publicidad, para apoyar a periodistas que trabajan por su cuenta, por cuenta propia, y garantizarles la seguridad social, la atención médica y otros beneficios de seguridad social, otras prestaciones.

El vocero del Gobierno, Jesús Ramírez Cuevas informó que según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, 41 mil trabajadores están catalogados como periodistas, redactores o vinculados al trabajo periodístico. De éstos, 41 mil (87%) son trabajadores que están contratados, son remunerados y son subordinados; sin embargo, hay 6 mil 28 personas (13%), según el Inegi, que trabajan por cuenta propia labores periodísticas.

Habrá un Comité integrado por cinco periodistas del país que evaluarán las solicitudes de los compañeros que trabajan de manera independiente, pero lo primero que hay que hacer es darse de alta en el SAT para tener su RFC y la E-Firma; presentar un trabajo que lleve su nombre no mayor a un año; y la documentación normal como es INE, comprobante de domicilio y la CURP.

Luego el postulante para recibir seguridad social tendrá que registrarse en el sitio alojado en el IMSS, y es http://imss.gob.mx/periodistas-por-cuenta-propia. Desde ayer el periodista independiente puede ingresar a la página, ya se pueden hacer los registros y un primer corte será a finales de junio para ver la cantidad de solicitudes para poder garantizar que a partir del 1 de agosto ya queden asegurados quienes sean aprobados de la lista. Entonces, a partir del 1 de agosto ya contarán con este acceso a la seguridad social de atención médica y de todos los seguros que se plantearon.

El presupuesto asignado para la Seguridad Social del trabajador periodístico independiente es del el 25 por ciento del gasto de publicidad del Gobierno Federal y equivale a 760 millones de pesos con los cuales se contará a partir del 1 de agosto para ir financiando esta seguridad para los trabajadores por cuenta propia. Ahí se las dejo…

SASCAB

En reunión de Fonatur con ejidatarios y ambientalistas para hablar sobre el tramo 5 sur del Tren Maya, algunos buzos tomaron la voz, pero para expresar sus preocupaciones hacia este proyecto, que aseguran pondría en peligro el sistema de ríos subterráneos más grande del continente.

En la sesión de preguntas y respuestas, hubo más de 70 intervenciones, la mayoría de ellas por los pocos ambientalistas presentes, quienes no se quedaban satisfechos con la respuesta dada por Fonatur y volvían a pedir la voz. Muy a menudo, los promoventes aceptaban no contar con la información solicitada por estos ciudadanos, lo que los inconformaba más, como por ejemplo no saber la razón por la que se cambió el trazo original que era sobre el derecho de vía de la carretera federal 308.