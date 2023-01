La fragilidad del sistema de gobierno, volvió a ponerse a prueba el día de ayer, cuando se acrecentó el pleito entre taxistas y operadores de Uber ante la inoperancia de las autoridades tanto estatales como municipales y la ausencia del personal de Inmoveqroo.

Se siguen prestando servicios por las plataformas digitales, cuando la misma autoridad ha dicho que aún no pueden operar, de hecho lo están haciendo ante la complacencia y frente a los ojos de quienes deben hacer que impere la ley, transitan con total libertad y se mofan de los taxistas, quienes responden como cualquier persona lo haría y no con caricias ni piropos, sino con actitudes no propias, no adecuadas y afectan a quienes le dan de comer a todos, al Turismo, no reparan en el enorme daño, en las repercusiones que podrían tener sus actitudes de trogloditas..

En todo este zipizape, la autoridad municipal desde la comodidad de sus oficinas, lanza amenazas, maldiciones y los condena al cadalso, sin tomarse la valentía de acudir o enviar a sus funcionarios a conciliar y tratar de mediar para que las situaciones no se tornen violentas. Ni la Presidenta Municipal de Benito Juárez, menos el Secretario de Gobierno tuvieron la sapiencia, la capacidad, la destreza de implementar algo tan importante y muy olvidado por todos, “el diálogo”, abrir canales de comunicación y ser árbitro en lugar de tornarse en juez..

Ante la lista de amenazas, los taxistas endurecieron su postura, cambiaron de actitud y cerraron en varios lugares los accesos a la zona Hotelera, causando afectación a los trabajadores, empleados hoteleros, turistas que llegaban y otros que se marchaban de Cancún, con la consiguiente molestia, retrasos, incomodidades, pérdida de vuelos y una afectación terrible a algo tan difícil de conseguir, “ la confianza”.

De inmediato se emitió una “alerta de seguridad” por parte del gobierno de los Estados Unidos, donde alertaban a sus connacionales de los peligros, de los hechos que se estaban dando con los taxistas. De inmediato la Mesa de Concertación y Seguridad se reunió para valorar y al final emitieron su postura, que la puedes escuchar una y otra vez, hasta veinte veces y te darás cuenta de lo retórico, de lo confuso, de lo enmarañado y al final solo palabrería sin fondo.

Están dejando pasar varios eventos que son de trascendencia, Cristina Torres ya necesita tenis nuevos, esta corriendo de aquí para allá, se puso el traje de Super Bombera y no se da abasto ante tantos conflictos internos que tiene la sociedad en general en el estado y se ve muy sola, sin equipo de ayuda y soporte. Donde están sus “xikines”, orejas? Donde están los dizque enlaces de gobierno? Nadie levanta la mano, prefieren el silencio a perder su “beca salarial”..

Solamente recordemos que Benito Juárez tiene 8 diputados locales, más los plurinominales, más los federales que ahí viven y la Senadora, nadie ayuda, nadie levanta la voz, se esconden ante el mal tiempo y desconocen que las batallas en donde no eres favorito, son las que templan las conciencias. Prefieren mantener a salvo su dizque prestigio y reputación, les quedará algo?..

Urge que el diálogo prevalezca, que la sensatez, la cordura y el catalogo de buenas costumbres sea implementado, sea usado de inmediato ya que en la tardanza esta el peligro. Existen más de nueve mil taxis en Cancún, súmele las combis que tienen inundada la ciudad y el transporte del Aeropuerto, estamos ante un enemigo poderoso y la autoridad solo tiene la ley pero sin actualizar, sin adecuar. Hace falta voluntad para atender estos casos, el Poder Legislativo debería priorizar los asuntos que atañen a la sociedad y dejar de trabajar en el cultivo de sus egos, en las poses para las selfies, la sociedad reclama acciones y resultados, no simulaciones ni mentiras..

Cancún seguirá siendo tierra caliente, lo de ayer fue otra probadita, hace algunas semanas un grupo de manifestantes cerraron la zona Hotelera, ahora otro grupo y surge la interrogante Donde está la Autoridad? Ojalá no reaccionen tarde y al ver las ruinas se pregunten Quien mató al Comendador? Y la muchedumbre responda Fuente Ovejuna Señor…

Mejor seguiré caminando y cantando “ Yo solo quiero pegar en la radio, para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa mi corazón. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo, dejémoslo todo y vamonos para Miami “…