El sábado pasado, en este mismo espacio, dimos cuenta del fiestón de un grupo de diputados quintanarroenses, que viajó a la Ciudad de México para estar en los festejos del tercer aniversario del triunfo de la 4T.

El grupo estuvo integrado por Fernando Chávez, Edgar Gazca, Euterpe Gutiérrez, Paula Pech Vazquez y Alberto Batún.

También dijimos que a la capital fueron morenistas de todo el país y que hubo festejos grandes, medianos y pequeños.

Y apuntamos que los festejantes no repararon en gastos y que, incluso, uno de los legisladores quintanarroenses hasta contrató un jet privado para trasladarse a la Ciudad de México.

Apuntamos que el que hizo ese gasto fue Fernando Chávez, pero resulta que no, que el diputado consiguió, de entre los vuelos más baratos, el más barato para acudir a la fiesta.

Así las cosas, que si hubo un Fernando Chávez que viajó en avión privado de $50,000 pesos, pues que ese no era el legislador.

Que el diputado viajó con Magnicharter y aquí les dejamos el comprobante de la compra de su boleto que nos envió.

Pero de que hubo comilona y chupe en un exclusivo restaurante de Polanco, que empezó cuando apenas oscurecía y terminó con el primer canto del gallo, eso que ni qué.

Correo: redaccionqr@gmail.com

Twitter: @PalcoNoticias.