La celebración del triunfo electoral de la 4T, hace tres años, que se efectuó el jueves en la ciudad de México, aglutinó a personajes de todo el país.

No hubo reparos en el gasto para estar presentes en la celebración que inició en Palacio Nacional con el “informe” del presidente Andrés Manuel López Obrador, al que solo pudieron entrar los del primer círculo y continuó con el evento masivo del Auditorio Nacional, en donde Claudia Sheimbaun fue vitoreada “¡Presidenta, presidenta!” ante la ausencia de por lo menos otros dos presidenciables, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal.

En el inter hubo festejos más chiquitos, más privados.

Un grupo de diputados quintanarroenses arropados en la bandera “de no mentir, no robar y no traicionar” tuvieron su propio festejo.

Este grupo estuvo integrado por los diputados Fernando Chávez, Edgar Gazca, Euterpe Gutiérrez, Paula Pech Vazquez y Alberto Batún.

Casi todos viajaron a la ciudad de México en vuelos comerciales, pero las ansias principescas de Fernando Chávez lo hicieron rentar los servicios de un jet privado, que voló desde el FBO de Cancún al aeropuerto de Toluca.

Según los precios de mercado, una hora de vuelo en un jet privado tiene un costo de por lo menos 1,250 dólares, es decir, casi 25,000, por lo que el diputado Chávez pagó unos 50,000 pesos solo por el vuelo de ida, ¿con cargo a quien? ¿Lo pagó él, el Congreso o algún patrocinador?

Ya prestos para el festejo, cuando apenas oscurecía, se encerraron en el lujoso restaurante “Anónimo” ubicado en la calle Galileo, en el corazón de la exclusiva zona de Polanco.

Es un restaurante de cocina internacional “con acento mexicano”, en el que entre tragos de mezcal, de Zacapa 23 años, tequilas, tacos de suadero de pato, jamones españoles y finísimos cortes de carne añejada los legisladores perdieron la noción del tiempo y salieron en horas de la madrugada.

¿De cuánto habrá sido la cuenta?

¿Habrán dejado propina?

Todos ellos salieron casi a rastras del restaurante hacia sus hoteles.

La forma como se curaron la cruda, esa es otra historia.

¡Viva la 4T!

