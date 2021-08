Muchos ya han comentado que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, dió el banderazo para su sucesión. Ese comentario, donde mencionó que su movimiento tenía muchas opciones y, que la oposición no contaba con nadie.

Esto inquieto no solo a los presidenciables, sino a todos los grupos políticos e, inmediatamente voltearon a ver las estrategias digitales.

Porqué las estrategias digitales en marketing político.

Primeramente, es porque se piensa que son más económicas. Sin embargo, los proveedores digitales y de marketing, nunca dejan de hacer el comentario: “los políticos, todo lo quieren gratis”.

También se piensa que la fiscalización de recursos, podría ser más difícil de analizar con las estrategias digitales, ya que la tecnología va muchos más adelante que las reglas y la legalidad. Aquí también, hay confusión, ya que las redes sociales, publicidad en internet todo puede ser medible.

Otra de las razones, es claro que el electorado joven, las nuevas generaciones, se encuentran en ese mundo de conectividad y, es la forma más fácil y directa de llegar a ellos. El reto, es como lo convences, sino los conoces.

Sin embargo, realmente los equipos políticos se empiezan a agobiar, por que quieren estar en mundo digital, pero no saben como hacerlo.

¿Porqué las cuentas no crecen? ¿porqué no tengo alcance? ¿cuánto tengo que invertir? ¿a quién debo contratar?

Si tu funcionario no es mediático digitalmente, no insistas. Si tus cuentas no han crecido, no crecerán en corto tiempo, a menos que te vuelvas #TT para bien o para mal. Invertir, nada es caro o barato sino tienes claro a donde quieres llegar. Contratar, mucha oferta, muchos proveedores, mucho expertis, pero pocos resultados.

Antes de cualquier cosa, comienza por analizar y presupuestar tus objetivos.

Ejemplo, en Facebook @SAMUELGARCIASEPULVEDA más de siete millones de pesos en un año. Hoy, gobernador electo por Nuevo León.

Pareciera ser mucho, solo habría que comparar contra que.

Así las cosas, en las próximas elecciones digitales.

Para donde va el TEPJF.

Para aquellos que nos cuesta a veces trabajo entender las siglas de las instituciones pública, TEPJF significa Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este organismo es el encargado de resolver las controversias en materia electoral, sin embargo, hoy la controversia la tiene el propio tribunal.

La semana pasada, en sesiones muy particulares, que solo entienden los que saben, se llevó a cabo la destitución José Luis Vargas Valdez, presidente de dicho tribunal electoral.

Que siguió, pues los comentarios y opiniones a diestra y siniestra, incluyendo a Arturo Zaldívar, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así, como también en el senado de la república se hizo lo propio para tener en cuenta cualquier detenimiento constitucional. El presidente de la Junta de Coordinación Política, mando misiva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pidiendo se admita el recurso de defensa que interpuso el destituido presidente José Luis Vargas Valdez.

La pregunta es, a dónde se va llegar con todos estos jaloneos políticos. Es muy probable, que la mayoría de los ciudadanos no comprendan la magnitud de los cambios en los puestos claves electorales, los cuales seguro tendrán causa – efecto y repercutirán tanto en el peso de la ciudadanía.

Mientras, en la cuenta verificada @JL_VargasV se extiende un oficio del pasado 6 de agosto, dirigido al ministro Zaldívar, solicitando reunión para buscar solución.

Al parecer, lo hecho, hecho está.

Por: Daniel Molina

Call to Action

#FelizLunes #Tokyo2020